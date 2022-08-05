Horner, son yarışlardaki performansı nedeniyle Perez'le görüşmüş

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Sezona çok iyi başlayan ve Kanada GP'ye kadar düzenli olarak ilk ikiye giren Perez, son yarışlarda podyum mücadelesi vermekte zorlandı ve hem Fransa hem de Macaristan performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.

Perez tıpkı geçen yıl olduğu gibi tek turda Max Verstappen'le aynı performansı göstermekte zorlanıyor ve ikili arasında ciddi zaman farkları var.

Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda konuşan takım patronu Christian Horner, Meksikalı pilotun yaşadığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmak adına kendisiyle küçük bir görüşme yaptığını söyledi.

Horner, "Bence ona, araçta yeterli güvene sahip olmasını sağlayacak bir ayar bulmamız gerekiyor."

"Son birkaç yarışta tam olarak nerede problem yaşadığını öğrenmek amacıyla onunla bir akşam yemeği yedim."

"Araçtan ne istediği çok net. Umarım bunu elde etmesine yardımcı olabiliriz. Sonrasında da yeniden mümkün olan en iyi performansını sergiler."

"Umarım şu anda hazırlanan güncellemeler arasında ona yardımcı olabilecek birkaç şey vardır." dedi.

Perez bitime dokuz yarış kala Verstappen'in 85 puan ardında yer alıyor.