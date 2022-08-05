Horner, son yarışlardaki performansı nedeniyle Perez'le görüşmüş
Red Bull takım patronu Christian Horner, son dönemdeki performansından ötürü Sergio Perez ile oturup, neler olduğunu görüştüklerini söyledi.
Sezona çok iyi başlayan ve Kanada GP'ye kadar düzenli olarak ilk ikiye giren Perez, son yarışlarda podyum mücadelesi vermekte zorlandı ve hem Fransa hem de Macaristan performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.
Perez tıpkı geçen yıl olduğu gibi tek turda Max Verstappen'le aynı performansı göstermekte zorlanıyor ve ikili arasında ciddi zaman farkları var.
Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda konuşan takım patronu Christian Horner, Meksikalı pilotun yaşadığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmak adına kendisiyle küçük bir görüşme yaptığını söyledi.
Horner, "Bence ona, araçta yeterli güvene sahip olmasını sağlayacak bir ayar bulmamız gerekiyor."
"Son birkaç yarışta tam olarak nerede problem yaşadığını öğrenmek amacıyla onunla bir akşam yemeği yedim."
"Araçtan ne istediği çok net. Umarım bunu elde etmesine yardımcı olabiliriz. Sonrasında da yeniden mümkün olan en iyi performansını sergiler."
"Umarım şu anda hazırlanan güncellemeler arasında ona yardımcı olabilecek birkaç şey vardır." dedi.
Perez bitime dokuz yarış kala Verstappen'in 85 puan ardında yer alıyor.
Bottas'ın Macaristan GP'de yarış dışı kalmasına yakıt sistemi sebep olmuş
Schumacher, 2023 yılında sözleşmesiz mi kalacak?
Son Haberler
Marko: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmedi fakat Ferrari çok hata yapıyor"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, eğer şampiyon olmak istiyorlarsa, daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylerken, Ferrari'nin çok fazla hata yaptığını ekledi.
Bleekemolen: "Ferrari bu şekilde asla şampiyon olamaz"
Formula 1 yorumcusu Jeroen Bleekemolen, Ferrari’nin en büyük probleminin, karar verme aşamasında bir strateji liderine sahip olması yerine ‘birçok kişinin’ dahil olması olduğunu düşünüyor.
Boullier: "Alonso, F1 tarihinin en iyi takım oyuncusu"
Eski McLaren takım patronu Eric Boullier, Fernando Alonso'nun iş etiğinden ve karakterinden övgüyle söz etti.
Verstappen'in Macaristan'da sürpriz bir galibiyet almasına yardım eden 5 faktör
Max Verstappen'in Macaristan'daki galibiyeti belki de kendisinin ve Red Bull'un aldığı en iyi galibiyetlerden biriydi. Peki Verstappen'in sürpriz galibiyetine yardımcı olan faktörler neler?