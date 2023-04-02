Horner: "Son turlarda kırmızı bayrak çıkarmak, doğru bir karardı"

Haberi dinle

Avustralya Grand Prix'sinin son bölümünde yaşananlar ve verilen kararları tartışma yaratırken birçok farklı takım, farklı konularda şikayetçiydi.

Christian Horner ise son turlarda yaşananları ve FIA'nın aldığı kararları şöyle yorumluyor: "Sonda yaşananlar biraz tartışma yarattı. Bitime 3 tur kala kırmızı bayrak çıktığında ve yarış yeniden başlatıldığında, bu durum her zaman sinir bozucu oluyor. Çünkü liderin açısından baktığınızda, böyle bir senaryoda sadece kaybedebilirsiniz."

"Yarışın son bölümünde çıkan kırmızı bayraklar hakkında takımlar olarak konuşmuştuk. Bence yarışı güvenlik aracı arkasında bitirmektense kırmızı bayrakla yarışı durdurup, piste temizleyip yarış koşulları altında damalı bayrağı görmeyi her zaman tercih ederiz."

"Sorun şu ki bütün yarışı 10 saniyelik bir farkla kontrol ederken, bir anda [kırmızı bayrak çıkıyor] ve her şey büyük bir şans oyununa dönüyor."

"Bence güvenlik nedenlerinden dolayı kırmızı bayraklar her zaman çıkarılmalı. Pistte oldukça parça vardı, yani baktığınız zaman kırmızı bayrak çıkarmak doğru karardı. Sorun şu ki bitime sadece 2 tur kalmıştı ve böyle bir senaryoda her zaman kazananlar ve kaybedenler oluyor."

"Durum sadece piste çıkıp en iyi startı alabilmekle alakalıydı. Son starttan önceki 2 startımız oldukça ortalamaydı. Son startta ise Max iyi kalktı ve onun arkasında kaos yaşandı, neyse ki bunun bir parçası değildik."

"Bu kaosun ardından yeniden kırmızı bayrak çıktı ve yarış o kırmızı bayrağın ardından elbette başlamadı. Son turu birçok araç hasarla tamamladı."

"Yarışı güvenlik aracı arkasında bitirmek istememenin mantığını anlayabiliyorsunuz. Son 3 turu güvenlik aracı arkasında bitirmektense, yarış koşulları altında bitirmek istediler. Bilmiyorum, her şeyde olduğu gibi bu durumda da öğrenebileceğimiz bir şeyler var."

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Yarışın son bölümünde yaşanan tüm bu kaosun öncesinde ise Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışın startında liderliğini kaybetmiş ve iki Mercedes pilotuna da geçilmişti.

Hollandalı pilot, sonraki turlarda ise liderliğini geri aldı ve ardından da yarışı kontrol etti. Horner, startta yaşananları ve sonrasını şöyle yorumladı: "İlk startımız iyi gibiydi. George çok iyi kalktı ve ilk virajda içeri daldı. Max, bundan kaçtı ve böyle yapınca momentum kaybetti. Böyle olunca Lewis ve Fernando 3. viraja doğru ona yaklaştılar ve Lewis, 3. viraja bir füze gibi daldı."

"Max'ın temas yaşamaktan kaçarken iyi metanet gösterdiğini düşündüm. İkisi arasında sert bir yarış oldu. Sonrasında ilk 3'te George, Lewis ve Max arasında bir mücadelesi izledik. George, liderken takım arkadaşı tarafından zorlanmayı pek sevmemiş gibiydi."

"George pite geldikten sonra kırmızı bayrak çıktı ve artık mücadele direkt olarak Lewis ile Max arasındaydı. Max, o işi kısa sürede halletti ve bu noktadan sonra her şey yarışı kontrol etmekle alakalıydı."

"Lewis'le arayı 10 saniyeye kadar çıkardık ve sonrasında da her şey lastikleri ve aracı korumakla, yönetmekle alakalıydı."

"Elbette aracımızı sıralamadan ziyade yarışa göre ayarladık. Lastiklerini biraz daha agresif bir şekilde ısıtabilen ekipler bugün daha çok zorlandılar."

"Yine de rakiplerimizle aramızdaki fark azdı, bu pistte geçiş yapmak çok zor ve yarış boyunca önde ve arkalarda pek geçiş olmadığını gördük. Max, liderlik için bir atak yaptı ve Checo da elbette son sıradan iyi yükseldi. Fakat 3 DRS bölgesi olsa bile bu pistte geçiş yapmak zor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images