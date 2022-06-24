Horner, son turlarda 2011 Kanada GP'sini izliyormuş gibi hissetmiş

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2011 Kanada GP'sini neredeyse baştan sona lider götüren Vettel, son tura girilirken bir saniye arkasına kadar gelen Jenson Button'ın ciddi baskısı altındaydı.

6. virajda bir hata yapan Vettel, Button'a geçildi ve Formula 1 tarihinin en kaotik yarışlarından birinde galibiyete ulaşma şansını kaybetti.

Tarih 12 sene sonra belli açılardan tekerrür etti. Son turlarda liderliğini koruyan Max Verstappen, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ciddi baskısı altındaydı, ancak yerini korumayı ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, son turların ona 2011 Kanada GP'sini hatırlattığını söyledi.

Sky F1'e konuşan Horner, “10 yıl önce neler olduğunu hepimiz biliyoruz. O günü çok iyi hatırlıyorum, hala bununla ilgili kabuslar görüyorum,."

"Arka düzlüğe girilirken veya ilk sektörde ön lastikleri kilitlemeniz çok güçlü bir olasılık. Son turlarda birkaç yıl önceki yarışı düşünüyordum ve sadece 'Max, sakın frenleri kilitleme' diye düşünüyordum.

"Gerçekten, ama gerçekten çok etkileyici bir performans ortaya koydu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Montreal'de Red Bull'un güçlü olması zaten bekleniyordu, ancak hafta sonunun sürprizi kesinlikle Mercedes oldu. Lewis Hamilton uzun bir aranın ardından podyuma dönerken, George Russell ise ilk beş serisini sürdürdü.

Mercedes'in kronik gelen dalgalanma sorununu azalttığı görülürken, Horner Silverstone'da Brackley merkezli takımdan çok daha fazlasını bekliyor.

Horner, "Silverstone takvimdeki en iyi pistlerden biri, bu yıl yine rekor bir kalabalık olacak. Herkesi orada görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Eminim Mercedes pilotlarına destek veren büyük bir kitle de olacaktır, ancak onları hırslandıracak ve geçen sene olanları düzelteceğiz."

"Mercedes geçen hafta özellikle son turlarda oldukça hızlıydı, ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkabilirlerdi."

"Ferrari'nin de birkaç güncellemenin getireceğini duydum, bunu görmek ilginç olacak. Zevkli bir yarış olmasını umuyorum."