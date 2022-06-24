Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Aston Martin, Silverstone'a daha fazla güncelleme getirecek Sonraki / Bottas: "Hamilton'ın yanındayken F1'de yarışmaktan keyif almıyordum"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Horner, son turlarda 2011 Kanada GP'sini izliyormuş gibi hissetmiş

Christian Horner, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Kanada GP'sinin son turlarının ona 2011 Kanada GP'sini hatırlattığını söyledi.

Ekleyen:
Horner, son turlarda 2011 Kanada GP'sini izliyormuş gibi hissetmiş
Haberi dinle

2011 Kanada GP'sini neredeyse baştan sona lider götüren Vettel, son tura girilirken bir saniye arkasına kadar gelen Jenson Button'ın ciddi baskısı altındaydı. 

6. virajda bir hata yapan Vettel, Button'a geçildi ve Formula 1 tarihinin en kaotik yarışlarından birinde galibiyete ulaşma şansını kaybetti. 

Tarih 12 sene sonra belli açılardan tekerrür etti. Son turlarda liderliğini koruyan Max Verstappen, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ciddi baskısı altındaydı, ancak yerini korumayı ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, son turların ona 2011 Kanada GP'sini hatırlattığını söyledi.

Sky F1'e konuşan Horner, “10 yıl önce neler olduğunu hepimiz biliyoruz. O günü çok iyi hatırlıyorum, hala bununla ilgili kabuslar görüyorum,."

"Arka düzlüğe girilirken veya ilk sektörde ön lastikleri kilitlemeniz çok güçlü bir olasılık. Son turlarda birkaç yıl önceki yarışı düşünüyordum ve sadece 'Max, sakın frenleri kilitleme' diye düşünüyordum.

"Gerçekten, ama gerçekten çok etkileyici bir performans ortaya koydu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Montreal'de Red Bull'un güçlü olması zaten bekleniyordu, ancak hafta sonunun sürprizi kesinlikle Mercedes oldu. Lewis Hamilton uzun bir aranın ardından podyuma dönerken, George Russell ise ilk beş serisini sürdürdü. 

Mercedes'in kronik gelen dalgalanma sorununu azalttığı görülürken, Horner Silverstone'da Brackley merkezli takımdan çok daha fazlasını bekliyor.

Horner, "Silverstone takvimdeki en iyi pistlerden biri, bu yıl yine rekor bir kalabalık olacak. Herkesi orada görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Eminim Mercedes pilotlarına destek veren büyük bir kitle de olacaktır, ancak onları hırslandıracak ve geçen sene olanları düzelteceğiz." 

"Mercedes geçen hafta özellikle son turlarda oldukça hızlıydı, ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkabilirlerdi." 

"Ferrari'nin de birkaç güncellemenin getireceğini duydum, bunu görmek ilginç olacak. Zevkli bir yarış olmasını umuyorum."

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, Silverstone'a daha fazla güncelleme getirecek
Önceki haber

Aston Martin, Silverstone'a daha fazla güncelleme getirecek
Sonraki haber

Bottas: "Hamilton'ın yanındayken F1'de yarışmaktan keyif almıyordum"

Bottas: "Hamilton'ın yanındayken F1'de yarışmaktan keyif almıyordum"
Daha fazlası
Altay Gök
Chandhok: "Leclerc ve Verstappen oldukça temiz yarışıyor" Kanada GP
Formula 1

Chandhok: "Leclerc ve Verstappen oldukça temiz yarışıyor"

Zhou, yeniden puan aldığı için mutlu Kanada GP
Formula 1

Zhou, yeniden puan aldığı için mutlu

Palmer, Magnussen'in FIA tarafından pite çağrılmasını doğru bulmuyor Kanada GP
Formula 1

Palmer, Magnussen'in FIA tarafından pite çağrılmasını doğru bulmuyor

Son Haberler

Norris, dalgalanma konusundaki tartışmalar hakkında iki tarafa da hak veriyor
Formula 1 Formula 1

Norris, dalgalanma konusundaki tartışmalar hakkında iki tarafa da hak veriyor

Chandhok: "Leclerc ve Verstappen oldukça temiz yarışıyor"
Formula 1 Formula 1

Chandhok: "Leclerc ve Verstappen oldukça temiz yarışıyor"

McLaren, sezon boyunca büyük güncelleme getirmeyecek
Formula 1 Formula 1

McLaren, sezon boyunca büyük güncelleme getirmeyecek

Ferrari, dün Mugello'da 2023 F1 lastiklerini test etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, dün Mugello'da 2023 F1 lastiklerini test etti

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.