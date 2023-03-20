Horner: "Son bölümde olası bir sıkıntıya karşı tempoyu biraz kontrol altında tuttuk"

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Startta kaybettiği liderliği hemen sonraki tur geri alan ve yarışın kalanında lastiklerini farkı yönetebileceği kadar korumayı başaran Perez, kariyerinin beşinci zaferine ulaştı.

Sıralama turlarında tahrik mili arızası yaşamasının ardından mücadeleye 15. başlayan Verstappen ise ikinci olarak Red Bull'a podyumu getirdi.

Verstappen son turlarda Perez ile farkı sakin bir şekilde kapatıyordu, ta ki araçtan garip bir ses duyana ve sıralama turlarındaki arızanın tekrarlanabileceği konusunda endişelenmeye başlayana dek.

Aynı esnada Perez de geç frenaj esnasında biraz zorlandığını söyledi, takım da Perez'den hızını azaltmasını istedi.

Bu noktada Verstappen'in de hızını azaltıp azaltmayacağını ısrarla soran Perez, en sonunda yeniden zorlamaya başlaması için izin aldı.

Horner, "Son beş tura geldiğimizde ve Max'in Perez'i yakalayamayacağı belli olduğunda pilotlar yeniden gaza pastılar ve belli bir dereceye ulaştılar."

"Yarışın en endişe verici olayı, Max'in bitime 15 tur kala yüksek hızda tiz bir ses duyduğunu söylemesiydi. Dünkü tahrik mili arızasını düşününce kalbimiz sıkışıyordu."

"Hemen elimizdeki tüm verileri ve Milton Keynes'teki ekibin yönettiği her şeyi kontrol ettik, neyse ki tüm parametreler iyi görünüyordu."

"Tahrik miliyle ilgili bir sorun yaşandığını düşündüğümüzde Perez ile Verstappen arasındaki farkı sabit tutmaya çalıştık."

"Lider giderken her zaman hemen arkanızdaki aracın zamanlarını bilmek istersiniz, bu tamamen normal. Takım olarak daha çok olası bir dayanıklılık sorununu nasıl yöneteceğimiz konusunda endişeliydik."

"Verilerde görünür herhangi bir sorun yoktu, biz de gaza basmalarına ve son beş turu istedikleri gibi yönetmelerine izin verdik." dedi.