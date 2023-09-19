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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Horner: "Singapur performansımız teknik direktiflerle ilgili değildi"

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımının Singapur'daki performans düşüşünün arkasında FIA'nın son teknik direktiflerinin olmadığını açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Son Dünya Şampiyonu sıralama turlarında Q3'e kalamadı ve Pazar günü podyumda yer alamadı.

Bu, Red Bull'un bu yıl ilk kez bir yarışı kazanamadığı anlamına geliyordu. 

Yarış hafta sonu öncesinde, FIA'nın esnek araç parçaları, yani kanatlar ve zeminle ilgili teknik direktif açıklamaları çok konuşuldu.

Red Bull'un F1'deki düşüşünün FIA'nın teknik direktiflerinin devreye girdiği aynı hafta sonunda gerçekleşmesi, müdahalelerin takımı geri adım attırıp attırmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Ancak Horner, Red Bull'un yarış hafta sonu için aracında değişiklik yapmadığını söyledi.

"Bunların hepsi mühendislik çalışmaları. Bu işte sihirli değnek yok."

"Hepinizin teknik direktifleri suçlamak istediğinizi biliyorum, ama ne yazık ki bunu suçlayamayız çünkü aracımızda tek bir bileşen bile değişmedi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Burada pist özellikleri farklı ve bence buradan en iyi şekilde yararlanmak için aracı doğru pencerede optimize etmedik."

Red Bull'un bu hafta sonu, geçen yıl Max Verstappen'in şampiyonluk zaferine sahne olan Japonya'da formuna geri dönmesi bekleniyor.

Ancak Horner, bu ihtimal konusunda çekingen davranıyor.

Red Bull takım patronu, "Bakalım Red Bull'un yaşadığı zorluklar piste özgü mü?" 

"Yani, eğer Ferrari önümüzdeki hafta sonu Japonya'da birinci ve ikinci olursa, o zaman önemli bir sıçrama yapıp yapmadıklarını göreceğiz."

"Bu yıl formun çok fazla değiştiğini gördük, tutarlı olan tek şey bizdik. Ancak bu hafta sonu kendimizi biraz formun dışında bulduk." dedi.

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