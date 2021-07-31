Horner: “Silverstone ve Budapeşte’de Mercedes’in daha güçlü olacağını biliyorduk”

Macaristan’daki sıralama turlarında Red Bull, şampiyonadaki ana rakipleri Mercedes’e kıyasla geride kaldı. Max Verstappen, 1:15.840’lık turuyla 3. olurken takım arkadaşı Perez, son turunu yetiştiremedi ve 4. sıraya yerleşti. Mercedes ise oldukça iyi bir gün geçirerek ilk 2 sırayı aldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Red Bull takım patronu Horner, Mercedes’ten farklı bir strateji kullandıklarını ve bunun, işleri ilginçleştirdiğini söyledi.

Horner, “Bence Mercedes, bütün hafta sonu burada hızlıydı, bunu gördük. Max’in ikinci bölümdeki tur zamanı oldukça etkileyiciydi ancak sanırım üçüncü bölümde Charles Leclerc’den dolayı biraz türbülans yaşadı. 3.5 saniye içerisindeydi ve bu, yapabileceğimizin en iyisiydi. Yani ikinci sıra. Fakat Mercedes’ten farklı bir stratejideyiz ve bu, yarınki yarışı heyecanlı kılacak." dedi.

Ardından Horner, ikinci bölümde neden yumuşak lastiklere geçtiklerine de açıklık getirdi.

“Orta hamurda Lewis ile aynı zamanı yapamıyorduk ve stratejik olarak farklı bir yol izlemeye kadar verdik. Yarınki yarışa orta lastiklerle başlamayı tercih ederim. Yarışta atak yapan taraf olacağız. Burada geçiş yapmak çok zor ve bu yüzden, strateji çok önemli olacak.”

Ayrıca Horner’a, son piste çıkış turunda önde yer alan Mercedes’lerin yavaş gitmesinin Perez’in son turuna engel olması hakkında görüşleri soruldu.

Takım patronu, “Bu kurallara uygun ama haksız bir kazanmaydı. Lewis, öncesinde harika bir tur atmıştı ve bazı şeyleri sadece sağlama almaya çalışıyordu ve elbette, bizim araçlarımızın temiz bir sürüş yapmasını istemiyordu. Fakat bunu yapması doğruydu çünkü pist üstü pozisyona sahipti. Bu konuyla ilgili bir sorunum yok. Her şey, yarınki yarışa bağlı.” cevabını verdi.

Horner, bu pistte Mercedes'in daha güçlü olacağını bilerek geldiklerini ancak geçen seneye kıyasla kaydettikleri ilerlemeden de memnun olduklarını da ekledi.

"Silverstone ve Budapeşte'de Mercedes’in daha güçlü olacağını biliyorduk. Geçen yılki performanslarına bakarsanız, Silverstone'da sıralama turlarında bir saniye gerideydik ve burada bu yılki performansımız geçen yılkinden daha iyiydi. Sanırım bu, bizi cesaretlendiriyor. Yarınki yarışta onlarla en iyi şekilde mücadele edeceğimizden emin olmalıyız ve daha sonra, bu şampiyonanın uzun bir ikinci yarısı olacak."

Ayrıca Red Bull takım patronu, yarınki yarışında özellikle ilk turunun oldukça heyecanlı geçeceğini ve startın çok önemli olacağının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı: “Sanırım yarın 1. ve 2. virajda yaşananlar çok güzel olacak. Kesinlikle, izlemeye değer olacak. Heyecanlı bir start olacağına eminim. Farklı stratejiler olacak. Farklı yol tutuşu seviyeleri olacak. Kesinlikle iyi bir start almalıyız.”