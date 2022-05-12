Horner: "Sezon oldukça rekabetçi ilerlemekte"

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2021 sezonu, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında kıran kırana bir mücadeleye ve son yarışın son turunda çözülen bir şampiyonluk düğümüne sahne olmuştu.

Şampiyonluğa Max Verstappen ulaşırken, sezon kazalar ve hakem kararlarından ötürü epey tartışmalı geçmişti.

Kıran kırana mücadele -neyse ki herhangi bir tartışma olmadan- bu sezon da devam etmekte. Max Verstappen hız kesmeden devam ederken, bu defa karşısındaki rakip Charles Leclerc. İlk beş yarış geride kalırken, Leclerc şampiyonayı 19 puan farkla lider götürmekte.

Verstappen ise ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalmasının ardından Imola ve Miami'de kazanarak yeniden momentum yakalamış vaziyette, bu durumda Red Bull'un RB18'e getirdiği güncellemelerin de payı var.

Ferrari'nin karşı hamlesinin ise gelecek hafta sonu, İspanya GP'sinde gelmesi bekleniyor. Takım, F1-75'e sezonun ilk güncellemelerini getirerek elini güçlendirmeye çalışacak.

Gelişim yarışına damga vuracak bir diğer faktör ise bütçe sınırı. Takımların güncelleme getirirken sınırı aşmamaya çalışacaklar, bu da sezonun ileri noktalarında şampiyonayı yakından ilgilendirecek

Motorsportweek.com'a konuşan Horner, "Gidecek çok ama çok uzun bir yolumuz var ve Ferrari ile oldukça yakınız, şu ana dek iki takım arasında müthiş mücadeleler yaşandı."

"Charles ve Leclerc birbirlerine büyük bir saygıyla yaklaşıyorlar. Birbirleriyle yarışmaktan zevk alıyorlar, bunu görebilirsiniz."

"Geçtiğimiz sezon olduğu gibi sıkı bir rekabetin içinde olmamayı umardım, fakat bu sene de böyle geçecek gibi duruyor" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, Barselona'da Red Bull'un zorlu bir mücadelesiyle karşı karşıya kalacağını kabul ediyor.

Miami'de RB18, düzlüklerde ve yavaş virajlarda sahip olduğu avantaj sayesinde genel olarak rahat bir yarış geçirse de, konusunda avantaja sahip olsa da, Barselona yüksek hızlı virajların hakim olduğu bir pist.

Horner, "Mücadele kafa kafaya geçecek. Barselona bambaşka bir mücadele olacak, pist yüksek hızlı virajlarla dolu ve Ferrari'nin bu alanda güçlü olduğunu biliyoruz."

"Pistten piste durumlar değişiyor ve Miami bizde oldukça uygun bir pistti. Yapmamız gerekeni yaptık ve iyi bir sonuçla ayrıldık." dedi.

2013 yılından bu yana ilk çifte şampiyonluğu için mücadele eden Red Bull, an itibariyle takımlar şampiyonasında Ferrari'nin altı puan önünde yer almakta.