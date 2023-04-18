Horner: "Sezon ilerledikçe değişebilecek çok şey var"

Red Bull, sezonun ilk üç yarışının ardından her iki Dünya Şampiyonası'nda da rahat bir şekilde lider olmasına rağmen, 2021 bütçe sınırı kurallarını ihlal ettiği için aldığı cezanın bir parçası olarak bu yıl rakiplerinden önemli ölçüde daha az rüzgar tüneli süresine sahip.

2022'nin sonlarına doğru, Red Bull'un 2021'deki küçük harcama ihlâli, FIA'nın yeni mali düzenlemelerle ilk sezonun denetimleri sırasında açığa çıktı ve bunun sonucunda takıma 7 milyon dolar para cezası verildi ve rüzgar tüneli süresinde %10 azaltıldı.

Red Bull'un 2023 sezonuna ne kadar iyi başladığı göz önüne alındığında, Ferrari takım patronu Fred Vasseur Red Bull'a verilen cezanın 'çok hafif' olduğunu düşünüyor.

Avustralya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada Vasseur, "Sezon boyunca sahip olduğumuz gelişim oranını göz önüne alırsanız, %10'luk bir yasak yeterli değil."

"Bu azalmayı başka bir yerde ağırlık tasarrufu vb. için harcayabilirsiniz. Yani etkisinin büyük olacağından emin değilim. Ve sezon başında bu kadar avantaj elde etmenizin sebebi önceki sezon çok harcama yapmış olmanızdır."

"Bana cezanın çok hafif olup olmadığını sorarsanız, evet derim." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sky Sports News'e katılan Horner, Vasseur'ün yorumlarına tepki göstererek RB19'un özellikle sınırlı rüzgar tüneli süresiyle geliştirildiğini ve test süresinin eksikliğinin sezon ilerledikçe diğer takımlar tarafından yapılan güncellemelerle kendini hissettireceğini vurguladı.

Horner, "Herkesin bir fikri var ve bence herkes fikrini söylemekte özgür."

"Ekip, kış boyunca bu aracı geliştirmek için sahip olduğumuz sınırlı rüzgar tüneli süresinde harika bir iş çıkardı ve elbette bunun yılın ilerleyen dönemlerinde ve gelecek yılda bir etkisi olacak."

"Üç yarışa bakarak yargıda bulunmanın hâlâ çok erken olduğunu düşünüyorum, daha gidilecek çok yarış var, yani değişebilecek pek çok şey var."

"Avrupa'ya döndüğümüzde hem Ferrari hem de Mercedes için büyük güncellemelerin geleceğini duyuyoruz."

"Bu yüzden kesinlikle hiçbir şeyi hafife almıyoruz, sadece kendimize odaklanmış durumdayız. Bunun zor bir ceza olduğunu biliyoruz ve elimizdeki kısıtlamalar dahilinde yapabileceğimiz en iyi işi yapıyoruz." dedi.