Horner: "Sezon 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak gibi görünüyor"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko geçtiğimiz günlerde, yeni sezonun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacağını doğrulamıştı ve ardından 12 Temmuz'da yine Avusturya'da ikinci bir yarış olacağını belirtmişti.

Şimdi ise Red Bull takım patronu Christian Horner aynı konuda çok iyimser bir açıklama yaptı.

Red Bull Racing patronuna göre sezon 5 Temmuz'da başlayacak ve bu tarihle ilgili herkes son derece olumlu.

The Sun'a konuşan Horner, “Oldukça umutluyuz ve bunu yapmak güvenli sayılırsa, şampiyona için harika bir başlangıç ​​olacak. Red Bull'un yarışı kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptığını biliyorum."

"Eğer tıbbi yetkililer ve hükümet aynı fikirde olursa, o zaman bize başkalarının da bakabileceği bir başlangıç ​​noktası verir."

"Açıkçası yarışın nasıl seyircisiz yapılabileceği ve nasıl katılan insan sayısının minimumda tutulabileceği konusunda pek çok araştırma yapıldı. Sayıca azalacak olan takım personelinin testlere sokulması da dahil olmak üzere özel prosedürler uygulanacak."

"Belirsizliğin hüküm sürdüğü zamanlarda bile, belirli hedefler belirlemek her zaman için önemlidir. Eğer belli bir hayat amacınız yoksa, işler sadece sürüklenir. Küresel kriz sporumuzdan daha güçlü. Ancak belirli bir dönüm noktası olarak düşünürsek ve 5 Temmuz'un bir başlangıç noktası olacağını söylersek, durum kötüleşse bile bunu her zaman değiştirilebiliriz."

"Bunu değiştirmek gerekiyorsa, o zaman bunu yapmak için bol zamanımız olacak"

"Ancak Spilberg'de her şey başlamaya hazır, sadece bir düğmeye basmakla ilgili. Bu, F1 için hazırlanmış bir pist."

"Bence Red Bull Ring, dünyadaki diğer yarış pistlerinden daha hızlı tepki verebilir." dedi.

Plana göre tüm takım üyeleri özel uçaklarla ülkeye gelecek ve her takım personeli, teması en aza indirmek amacıyla farklı otellerde konaklayacak.