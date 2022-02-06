Horner, "serseri görevli" yorumunun ardından eğitim programına katıldı!

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Horner, kasım ayında gerçekleştirilen Katar GP'de Max Verstappen'e grid cezası verilmesinin ardından yaptığı tartışmalı yorumla uyarı almış ve hakem eğitim programına katılacağını söylemişti.

Verstappen, pit düzlüğünde Pierre Gasly'nin aracının durmasıyla çift sallanan sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle beş sıra grid cezası ve iki ceza puanı almıştı.

Sky F1'e konuşan Horner, çift bayrağı yanlış kullandığı için "serseri bir görevliyi" suçlamıştı.

FIA, bu yorumları ciddi bir şekilde ele aldı ve Uluslararası Spor Kanunu (ISC) altında Horner'ı görüşmeye çağırdı.

ISC, "FIA'ya, organizasyonlarına, üyelerine veya üst düzey yöneticilerine, genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA'nın savunduğu değerlere yönelik manevi zarara veya kayıplara neden olan her türlü söz, eylem veya yazının" kural ihlali olduğunu belirtiyor.

Horner, bu olayın ardından uyarı aldı ve hakemler, takım patronunun "33 numaralı aracın sürücüsüne verilen cezanın ardından yarışmanın baskısı altında tepki gösterdiğini" açıkladığını belirttiler.

"Hakemler, ilgili görevlinin işini tam olarak Uluslararası Spor Kurallarında belirtilen şekilde yaptığını açıkladı. Bay Horner, görevliden özür dilemeyi ve medyaya kötü bir niyeti olmadığını açıklamayı teklif etti."

"Bay Horner ayrıca, Şubat ayının başında 2022 FIA Uluslararası Hakem Programı'na katılmayı da teklif etti. Hakemler, bu teklifi kabul etti."

Bu hafta sonu gerçekleştirilen iki günlük programda dünyanın dört bir yanından ve farklı motor sporları kategorilerinden katılan hakemlerle birlikte sanal olarak gerçekleştirildi ve görevlerini daha iyi yapmaları için bir eğitim verildi. Öne çıkan konuşmacılar arasında F1 hakemleri Garry Connelly ve Tim Mayer de vardı.

Bir soru-cevap seansında Horner, Red Bull takım patronu olarak görevinden ve takımının FIA ile olan ilişkisinden bahsetti.

Horner ayrıca F1 yarış direktörü Michael Masi'nin başkanlığını yaptığı bir yarışmacılar panelinde yer aldı.

Panelde ayrıca Ferrari'den Charles Leclerc, eski Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa, Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala ve Ford WRC sürücüsü Adrien Fourmaux yer aldı.

İki günlük programdan önce, Masi, Formula E'den Scot Elkins ve yeni FIA başkan yardımcısı Robert Reid'in de aralarında bulunduğu konuşmacılarla ayrı bir yarış direktörü semineri düzenlendi.