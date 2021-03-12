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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Son dakika

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre senenin net bir şekilde favorisi, son yedi senenin şampiyonu olan Mercedes olacak.

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı performans düşüşünün ardından, Mercedes'e karşı savaşta tek kalan Red Bull, 2020'yi iki galibiyet ile tamamlamıştı. Alex Albon'un istenen istikrarı yakalayamaması ardından ise Red Bull, Sergio Perez ile anlaştı.

Bu anlaşma ile beraber, değişen 2021 kurallarıyla da beraber, Red Bull'un şampiyonluk için şansının hiç olmadığı kadar yüksek olması bekleniyor.

Konu hakkında soruları yanıtlayan Horner şunları söyledi: "Bence bu durum tamamen yanımda duran adamların (Toto Wolff ve Mercedes) yaptığı işe bağlı."

"Son altı veya yedi senedir bize oldukça güçlü bir rakip oldular, tabii ki de asıl hedef her zaman onlar oldular ve olmaya da devam ediyorlar."

"Biz ise kış boyunca takımın tamamında oldukça çok çalıştık. Kısa bir kış arası oldu. Geçen sene Abu Dhabi'den döndük, karantinaya girdik, şu anda da karantinadan yeni çıktık ve yeniden yarışıyoruz."

"Herkes için zorlu bir dönem oldu ancak takımın tamamının iyi bir geri dönüt verdiğine inanıyorum. Yeniden yarışacak olmak gerçekten çok güzel ve çok uzun bir sene bizi bekliyor. Ancak, Mercedes'in bu seneye net favori olarak başlayacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok."

Bahreyn'deki sezon öncesi seansların ilk gününü de değerlendirme altına alan Horner, şunları söyledi: "Oldukça normal bir sabah seansı geçirdik, sadece elimizdeki programa bağlı olarak ilerliyoruz."

"Rüzgar ile beraber tüm durum daha karmaşık bir hâl aldı, koşullar gerçekten çok karışık. Tüm sürücüler ve tüm takımlar da aynı durumdalar. Ancak genel olarak gayet normal bir sabah seansı geçirdik."

Sabah seansını lider olarak tamamlayan McLaren'de işler iyi gözüküyordu. Günü hakkında konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Ben de iyi bir sabah seansı geçirdiğimizi söyleyebilirim."

"Elimizde olan programı planladığımız gibi tamamlamayı başardık, ki testin ilk gününde bu durum oldukça önemlidir - özellikle bizim için bu durum daha önemli, çünkü Mercedes güç ünitesine geçiş yaptıktan sonra, pürüzsüz bir seans geçirmek önemliydi, ki bunu da başarabildik."

"An itibariyle her şey beklendiği gibi ilerliyor. Daniel de bugün ilk defa McLaren ile resmi olarak piste çıktı, ilk defa aracı sert bir şekilde kullandı ve ekibi ile beraber sert koşullar altında çalışma fırsatı yakaladı. Şu ana kadar her şey gayet iyi ilerliyor." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Cuma
Takımlar McLaren , Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

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