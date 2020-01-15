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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Şapkadan tavşan çıkarılmazsa, 2020 sezonu 'çok heyecanlı' olacak"

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Horner: "Şapkadan tavşan çıkarılmazsa, 2020 sezonu 'çok heyecanlı' olacak"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 13:33

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes veya Ferrari'nin "şapkadan tavşan çıkarmaması" halinde 2020'nun çok heyecanlı bir sezon olacağını söyledi.

Formula 1'in turbo hibrit motorlar döneminde Mercedes'i yenebilen herhangi bir takım çıkmadı ve hem Ferrari hem de Red Bull, zaman zaman iyi performans gösterseler de bir türlü şampiyonluk ipini göğüsleyemediler.

Geçen yılki sezon öncesi testinde Ferrari'nin performansı dikkat çekiciydi ve Mercedes'in serisine son verecek gibilerdi ancak Mercedes sezona inanılmaz iyi başladı ve sekiz yarış arka arkaya zafere ulaştı.

Ancak 2019'un aksine 2020 yılında kurallarda büyük bir değişik yapılmayacak ve hatta lastikler geçen yılla aynı kalacak.

Geçen yılın sonunda en iyi takımların birbirlerine yakınlaştığını söyleyen Red Bull takım patronu Christian Horner, gelecek yıl heyecan verici bir mücadele beklediğini dile getirdi.

Horner, “Gelecek yıla bakarsak, tüm yönlerde; sürücülerde, kurallarda , motor tedariğinde ve motor kurallarında istikrar olacak."

“Yani birisi şapkadan tavşan çıkarmazsa, sanırım Mercedes, Ferrari ve bizim aramızda gerçekten heyecan verici bir yıl olacak. Gerçek bir klasik sezon seyredebiliriz." dedi.

Red Bull, 2014'ten bu yana genel olarak sezona yavaş başlıyor ve sonrasında güncellemeler getirip yıl boyunca ana rakiplerini yakalıyor. Ancak 2023'e kadar sözleşme yenileyen Max Verstappen, şampiyonluk için bunun olmaması gerektiğini söyledi.

Horner, geçen yıl özellikle motor partneri Honda'nın kaydettiği ilerleme göz önüne alındığında, 2020'de sezona iyi başlamamaları için hiçbir sebep göremiyor.

Horner, “Ön kanat kuralları değişti.  Kışın yapılan lastik değişimi, rakiplerimize kıyasla bizi daha fazla etkiliyor gibiydi. Ayrıca o zaman güç açısından hâlâ farkı kapatmak için çabalıyorduk."

"Avusturya'dan itibaren bu alanda büyük bir adım attık ve yılın ikinci yarısı bizim için oldukça rekabetçi oldu."

“Mesela 2017'ye geri dönersek yılın başlangıcında harika bir aracımız vardı. Melbourne'de ön sırada olmalıydık, Çin'de ikinci yarışı zaten kazandık.

“2017'nin başlangıcında gerçekten çok rekabetçi bir aracımız vardı. Bu, kuralların istikrarı ile olan bir durumdu ve sanırım 2019'dan 2020'ye tekrar olacak."

“Başkalarının ne yaptığını bilemezsiniz. Ama umarım teorik olarak, Melbourne'deki araç, Abu Dabiki (2019) aracın geliştirilmiş hali olacak." dedi.

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Editör Valentin Khorounzhiy

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