Horner şansın Red Bull lehine dönmesini bekliyor

Başlangıçta sezon Red Bull için iyiye gidiyordu ve ilk dokuz yarıştan altısını kazanmayı başarmışlardı.

Fakat yaz arasından önceki son iki yarışta her şey ters gitti. Max Verstappen, Silverstone'da Lewis Hamilton ile temas yaşadı ve kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Macaristan'da ise Valtteri Bottas'ın teması sonucu Sergio Perez yarış dışı kalırken Verstappen'in aracı hasar gördü ve sadece iki puan alabildi.

Ayrıca Verstappen bu yıl Bakü'de lider giderken lastiğinin patlamasıyla beraber kaza yapmış ve yarışa veda etmişti. Tüm bu şanssızlıklarla beraber Red Bull, her iki şampiyonada birden Mercedes'in gerisinde yer alıyor.

Red Bull'un patronu Christian Horner, şansın kendilerinden yana olmadığını düşünüyor fakat bir noktada durumun değişmesini umuyor.

Budapeşte'deki yarıştan sonra konuşan Horner, "Hiçbir noktada kontrolün kesinlikle elimizde olduğunu hissetmiyoruz."

“Yılın ilk yarısında altı yarış kazandık. Puan alamadığımız yarışlara bakarsak: Azerbaycan Max'in suçu değildi, Silverstone Max'in suçu değildi ve burası da [Macaristan] Max'in suçu değildi."

“Bu yüzden şansımız bir noktada tersine dönecek ve durum dengelenecek. Bu yüzden yılın ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyorum."

“Bütün takım bu yaz arasını hak ediyor, sürücüler biraz dinlenecek ve inanın bana şampiyonanın ikinci yarısında savaşıyor olacağız. Yani ilginç olacak." dedi.

Red Bull, Monako, Avusturya GP arası arka arkaya elde ettiği galibiyetlerle her iki şampiyonada birden sağlam bir konumdaydı.

Ancak şu anda Hamilton 8 puan farkla ilk sırada yer alırken, Mercedes 12 puanlık fark yaratmış durumda.

Bununla birlikte Horner, çok endişeli olmadığını ve durumun tersine çevrilebileceğini dile getirdi.

“Son birkaç yarışta şans bizden yana değildi ve kötü şansa sahiptik. Yaşananlar parçalar, hasarlar ve motorlar anlamında oldukça acımasızdı. Fakat bilirsiniz, kendimizi yenileceğiz ve şampiyonanın ikinci yarısında elimizden geldiğince savaşacağız."

"Açıkçası zor bir hafta sonu oldu ama gördüğünüz gibi işler çok hızlı bir şekilde değişebilir ve önümüzde hâlâ gitmemiz gereken uzun bir sezon var."