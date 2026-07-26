Horner: "Sanırım şu ana kadar griddeki her takımla adım anıldı"

Red Bull'un Formula 1'e adım attığı günden Temmuz 2025'teki olaylı ayrılığına kadar takımı 20 yıl boyunca yöneten Christian Horner, o tarihten bu yana F1 sahnesinden uzak kalmıştı.

Deneyimli yönetici bu süreçte sessizliğini korusa da birden fazla takımla temas halinde olduğu biliniyor ve padoka geri döneceğine dair söylentiler medyanın gündeminden düşmüyordu.

Ancak Horner bu kez sadece sıradan bir takım patronluğunun peşinde değil. Deneyimli ismin asıl hedefinin, tıpkı Red Bull'daki günlerine benzer bir söz hakkına ve takım hissesine sahip olmak olduğu düşünülüyor.

Bu durum, Horner'ın yeni adresinin Aston Martin olabileceği iddialarını güçlendirdi. Özellikle Red Bull'dan eski çalışma arkadaşı Adrian Newey ile yeniden yollarının kesişme ihtimali, tüm taşları yerine oturtacak kusursuz bir senaryo olarak görülüyor.

Bir başka iddiaya göre ise Newey, Aston Martin'deki takım patronluğu görevini bırakmak istiyordu. Ancak yaşanan bu gelişmelerin ardından Aston Martin, resmi bir açıklamayla Newey'nin görevine devam edeceğini doğruladı.

Yapılan bu resmi açıklamaya rağmen, Horner'ın adı ısrarla Aston Martin'le anılmaya devam ediyor. Macaristan GP hafta sonunda iddialara doğrudan yanıt veren Newey, şu ifadeleri kullandı: "Evet, Christian hakkındaki bu söylentileri ben de duymaya devam ediyorum. Bu konuda daha fazla yorum yapamam çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyorum."

"Tek söyleyebileceğim üst yönetim ekibimizden oldukça memnun olduğumuz. Bazı küçük ayarlamalar yapabiliriz ancak Aston Martin'deki mevcut kadromuzdan çok mutluyuz."

Britanya GP'sinde padokta boy gösteren Horner'a ise Aston Martin spekülasyonlarının doğruluğu hakkında sorular yöneltildi.

Spora geri dönmek için doğru projeyi beklediğini dile getiren Horner, "Verdiğim bu aranın tadını çıkarıyorum. Red Bull'daki çocuklarla aralıksız 20 yıl geçirdim. Ondan önce de açıkçası başka işlerle meşguldüm, bu yüzden hayatımda ilk kez o hamster çarkından inip kendime biraz zaman ayırabiliyorum."

"Fakat kendi adıma yalnızca doğru olanı yapmaya, yani günün sonunda gerçekten kazanma şansı olan bir projeye odaklanırım. Onlar [Aston Martin] harika bir İngiliz markası. Şu an içinde bulundukları gibi zorlandıklarını görmek üzücü."

"Ancak ortada çok fazla spekülasyon var. Bir hafta Aston oluyor, ertesi hafta Alpine, sonraki hafta ise bambaşka bir yer." dedi.

Horner'ın spora dönme arzusunun temelini oluşturan takım sahipliği unsuruna olanak tanıyacak bir diğer seçeneğin ise Çinli otomotiv devi BYD ile 12. bir F1 takımı kurmak olduğu konuşuluyor. Ancak deneyimli isim bu konuda kaçamak yanıtlar vererek Britanya GP'sine sadece bir taraftar olarak katıldığını belirtti.

Horner, "Formula 1'e muazzam bir ilgi var. BYD devasa bir oluşum ve çok büyük bir şirket. Çok fazla spekülasyon dönüyor. Sanırım şu ana kadar griddeki her takımla adım anıldı."

"Ben sadece yarışın tadını çıkarmak için buradayım. Bugün burada sadece bir taraftarım." dedi.

Geleceği netleşene kadar Horner'ın mercek altında kalmaya devam etmesi oldukça muhtemel. Henüz hiçbir cepheden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Formula 1 padokuna geri dönmek şüphesiz Horner'ın birincil hedefi olmaya devam ediyor.