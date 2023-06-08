Horner: "Şampiyonluk stresini üstünden atmış bir Perez çok daha rahat olacak"

2023 sezonuna hızlı bir giriş yapan Perez, ilk dört yarışın ikisini kazanmasının ve Miami'de pole pozisyonuna ulaşmasının ardından şampiyonluk adayı olarak görülüyordu.

Ancak yine Miami'de her şey değişti, nitekim Max Verstappen dokuzuncu sıradan gelerek kazandı ve psikolojik üstünlüğü eline aldı.

Sonraki iki hafta sonu Perez için felaket oldu: Monako'da sıralama turlarının henüz ilk bölümünde kaza, yarışa son sırada başlayarak puan alamama, bir hafta sonra İspanya'da ikinci bölümde elenme ve mücadeleyi ancak 4. sırada bitirebilme.

Tüm bu olanların ardından şampiyonadaki fark da altı puandan 53 puana yükseldi, birçoklarına göre şampiyonluk mücadelesi çoktan sona erdi.

Christian Horner da şampiyonadaki durumun üç aşağı beş yukarı belli olmasıyla beraber Perez'in üstündeki baskının hafifleyeceğini düşünüyor.

Horner, "Checo'nun özgüveninin yerine geleceğini düşünüyorum, nitekim zor bir Monako GP'sinin ve zor bir sıralama seansının ardından Pazar günü gayet güçlüydü."

"Şampiyonadaki farka bakarsak, birçok açıdan üstündeki baskının azalacağını düşünüyorum. O da kendine fazla yüklenmeyecek ve ilk yarışlardaki formunu yeniden yakalayacaktır."

"Checo'nun neler yapabileceğini biliyoruz, bu yıl Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi yarışlarda bunu gördük. Eminim ki yakın gelecekte formunu yeniden bulacak."

"Simülasyonlara göre kendisi İspanya'da beşinciliğe ulaşacaktı, o ise dördüncü olarak beklentilerin üstüne çıktı. Genel olarak Ferrari'nin daha iyi olacağını düşünüyorduk."

"Yarışın sonunda podyumun sadece birkaç saniye gerisindeydi, George'u [Russell] avlayabilecek bir durumdaydı. Özellikle yarışın ikinci yarısında çok iyiydi."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images