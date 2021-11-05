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Horner, şampiyonluk mücadelesinin kazayla sonuçlanacağı iddiasından "hayal kırıklığına uğramış"

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Christian Horner, Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında bu yılki şampiyonluk mücadelesinin, pistte Senna-Prost tarzı bir kazayla sonuçlanabileceği yönündeki iddialardan "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Horner, şampiyonluk mücadelesinin kazayla sonuçlanacağı iddiasından "hayal kırıklığına uğramış"

Verstappen, Red Bull'un 2013'ten bu yana ilk şampiyonluğunu elde etmeye çalışıyor ve şu anda sürücüler şampiyonasında Hamilton'ın 12 puan önünde yer alıyor.

F1'in son on yıldır tanık olduğu en yoğun şampiyona mücadelesinde, Verstappen ve Mercedes'teki rakibi Hamilton, Silverstone ve Monza'da birbirlerine çarptılar.

Aralarındaki rekabet, 1989 ve 1990'da Ayrton Senna ve Alain Prost arasındaki mücadeleyle karşılaştırmalara yol açtı. Senna ve Prost mücadelesindeki şampiyon, her iki yılda da iki sürücünün dahil olduğu bir sezon sonu kazasıyla belirlendi.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Daily Mail ile geçen hafta sonu yayınlanan bir röportajda, Hamilton ve Verstappen Abu Dhabi'deki son yarışta şampiyonluk için birbirleriyle yarışırsa, "Her kim öndeyse Senna-Prost yıllarında olduğu gibi kesinlikle aynısını yapmaya çalışacak." dedi.

Horner, yorumları okuyunca "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Horner, "Şu andan, şampiyonanın sonuna kadar gerçekten adil bir mücadele istiyoruz ve bence her sürücü şampiyonluğu pistte kazanmak ister."

"Biz sürücülerden oluşan bir takımız. Eğer bunu başarabiliyorsak ve bu çok büyük bir görevse, o zaman sürücüler arasında bir kaza ile şampiyon olmak istemeyiz. Bu yıl zaten zaten yeterince kaza yaşandı."

"Bence Austin'de gördüğümüz şey, formlarının zirvesinde olan iki sürücü arasındaki harika bir mücadeleydi ve yıl sonuna kadar da Austin gibi birkaç yarış daha var. Bence en büyük kazanan Formula 1."

"Kimse şampiyonun çakıllarda belirlenmesini istemiyor." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

Verstappen, kendisinin F1'deki ilk şampiyonluk mücadelesi olmasına rağmen, Hamilton'ın şampiyonluk serisini sona erdirmek için fazladan herhangi bir baskı hissetmediğini söyledi.

Horner, Verstappen'in, özellikle Hamilton ile arasındaki mücadelenin yoğunluğu arasında, ilk şampiyonluğuna yaklaşma şeklinden övgüyle söz etti.

Horner, "Bahreyn'deki ilk yarıştan bu yana iki sürücü arasında çok sıkı bir koşuşturma oldu ve bence şampiyonluk mücadelesi çok yoğun gidiyor."

"Max'in bununla baş etme şekli tamamen övgüye değer. Formula 1'de ilk kez bu konumda ama bence prensiplerine, yarış ve sürüş şekline bağlı kalıyor."

“Artık tecrübenin büyük etkisini gördüğü beş ya da altı sezonu geride bıraktı.” dedi.

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