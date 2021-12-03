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Horner: "Şampiyonluk mücadelesinde Perez'in önde olmasına çok ihtiyacımız var"

Çeviren:
Aybike Simay Erden

Christian Horner, Sergio Perez'in şampiyonluk hedeflerine yardımcı olması için son iki yarışta ön saflarda mücadele etmesine "çok ihtiyaçları olduğunu" söyledi.

Horner: "Şampiyonluk mücadelesinde Perez'in önde olmasına çok ihtiyacımız var"

Red Bull, Suudi Arabistan'da sezonun sondan bir önceki yarışına takımlar şampiyonasında sadece beş puanla Mercedes'in gerisinde girerken, Max Verstappen pilotlar şampiyonasında Lewis Hamilton'ın sekiz puan önünde y.er alıyor

Bu, takıma 2013'ten bu yana ilk şampiyonluğunu kazanma şansı veriyor ancak Perez, Cuma günkü Cidde antrenman seanslarında Verstappen veya Mercedes sürücüleri Hamilton ve Valtteri Bottas'ı yakalamakta zorlandı.

Perez, 1. antrenmanı Verstappen'in bir saniyeden fazla gerisinde bitirerek 11. oldu ve 2. antrenmanda yarım saniyeden fazla geride kaldı.

Cidde'deki 2. antrenman seansından sonra Sky Sports F1'e konuşan Red Bull takım patronu Horner, Perez'in temposunu düşürmesine neden olan önemli bir sorun olmadığını ancak özgüvenini yavaş yavaş kazandığını söyledi.

Horner, "Sergio, yavaş bir başlangıç yapıyor ama ivme kazanıyor ve git gide geliştiğini görebiliyorsunuz."

"O kurnaz bir tilki. Bir cadde pistinde erkenden büyük riskler almaması gerektiğini biliyor. Bence Soçi, Azerbaycan ve Monako gibi pistlerde her zaman iyi gitti."

"Bunun temellerini attığından şüphem yok." dedi.

Bottas ve Perez, sadece kendi takımlarının şampiyonluk almalarında değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını desteklemek için pilotlar şampiyonasında da önemli bir rol oynuyor.

Horner, Red Bull'un "Perez'i en iyi şekilde desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını" söyledi ve Austin ve Mexico City'de podyumda bitirmesini sağlayan formundaki yükselişe dikkat çekti.

Horner, "Son birkaç yarışta form kazandı, iyi sıralamalar alıyor ve iyi yarışıyor."

"Buna ihtiyacımız var. Kalan iki yarışta bu mücadelede yer almasına çok ihtiyacımız var."

"Çünkü iki araca sahip olmak, iki aracımız varken de gördüğünüz gibi, size başka seçenekler sunar."

"Sadece bir değil, iki aracı da oyunda tuttuğumuzdan emin olmak istiyoruz." dedi.

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