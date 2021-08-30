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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in Belçika Grand Prix'sindeki galibiyetiyle birlikte iki şampiyonada da Mercedes'le aralarındaki puan farkını azalttıklarından dolayı mutlu.

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

Yağmurdan dolayı gerçekleştirilemeyen Belçika Grand Prix'sinde araçlar güvenlik aracı arkasında 2 tur atabildiler ve 3 saat boyunca yarışılamadı. Bundan dolayı sıralama turlarının sonuçları çok önemli bir hâl aldı ve yarışın sonuçlarını belirledi. 

Sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olan Max Verstappen de böylelikle yarışın galibi oldu ve 12.5 puanı hanesine yazdırdı. Horner, yoğun yağmur nedeniyle yarışılamamasından dolayı "her şeyin sıralamayla alakalı" olduğunu söylerken; Mercedes'le aralarındaki farkı 5 puan kadar indirmelerinin iyi olduğunu ekledi. 

Yarışın ardından konuşan Horner, "Her şey sıralamayla alakalıydı. Ancak ilk olarak buradaki bütün taraftarlara teşekkür ederim, kaç saat oldu? Yedi ya da sekiz saattir buradalar ve bence herkes bir yarış ortaya koyabilmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Yarışı yapmaya çalıştıklarından dolayı FIA ve Liberty'nın [Media] hakkını vermem gerek."

"Max, koşulların iyi olduğunu söyledi ama sorun onun arkasında kimsenin görememesiydi. Yani koşullar çok ama çok zorlayıcıydı."

"Elbette bugün yarışmadık ve her şey dün yaptıklarımıza bağlıydı. Şampiyona için düşünecek olursak, onlardan bu 5 puanı almak iyiydi." dedi. 

Horner'a hafta başlamadan önce farkı 5 puan kadar kapayacaklarını söyleselerdi, bunu kabul edip etmeyeceği soruldu. Horner, bu soruyu şöyle yanıtladı: " Bunu kesinlikle kabul ederdim. Ayrıca bu hafta sonu motor cezası almadığımız için de mutluyum." 

"Her zaman bu cezayı nerede çekebileceğinizi görmek için olasılıklara bakıyorsunuz ve burada geçiş yapılabiliyor." 

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez, 2021 Belçika Grand Prix'sinin başlangıcından önce keşif turu atarken aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmıştı. 

Meksikalı pilot için her şey bitmiş gibiydi. Normalde yarışa yedinci başlayacak olan Perez'in aracı garaja getirildi fakat yarışa başlayabilmesi için yeterli süre yoktu.

Ancak yoğun yağmur nedeniyle yarışın başlangıcı ertelendi ve Red Bull, Perez'in aracını tamir etti.

Horner, takımın Perez'in aracını hazır hâle getirerek büyük bir iş çıkardığını söyledi. 

"Bu, büyük bir işti çünkü süspansiyonunun iki tarafı ve direksiyon kremayeri hasar görmüştü. Bunları düzeltmek büyük bir işti. Max'ın garajındaki mekanikerler yardım etmek için geldiler ve bu, gerçek bir takım çalışmasıydı."

"Bu kaza, Max'ın geçen sene Macaristan'da yaptığı kazadan daha büyüktü."

"Yarış daha başlamadığından, yarışa pit yolundan başlama şansımız olduğunu düşündük. Yarış hiç başlayamasa da o, pit yolundan çıktı. Bütün sıkı çalışmanın karşılığını almamız güzeldi."

F1 gelecek hafta Zandvoort'ta yarışacak. Horner'a da Verstappen'in evinde, Hollanda'da gerçekleştirilecek yarışı dört gözle bekleyip beklemediği soruldu.

Horner, Zandvoort'un daha kuru olmasını umduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Umuyorum ki biraz daha kuru olur, sizi bilmiyorum ama ben donuyorum. Yeniden taraftarlara bugün yaptıkları inanılmaz iş için teşekkür ederim ve daha iyi bir şov ortaya koyamadığımız için çok üzgünüm."

Fans under umbrellas during a red flag period

Fans under umbrellas during a red flag period

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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