Horner: "Şampiyon olduğumuz için bu kadar büyük bir giriş ücreti ödeyeceğimizi bilmiyordum!"

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Her takımın 2022'de Formula 1'de yarışmak için FIA'ya 577.278 dolarlık temel bir giriş ücretinin yanı sıra, Markalar Şampiyonu Mercedes'te olduğu gibi, kazandıkları her puan için 6926 dolar daha ödemesi gerekmekte.

Geçen sezon Mercedes'in 2022 için 4,8 milyon doların biraz üzerinde bir giriş ücreti öderken, Red Bull kendi puanları için yaklaşık 3,95 milyon dolar ödedi.

Bu sene ise tam 759 puan toplayan Red Bull'un gelecek sezon Formula 1'de yarışmak için 5,83 milyon dolardan fazla ödemesi gerekecek, bu tutar, rakamların biraz şişmesiyle birlikte 6 milyon dolar seviyesini dahi görebilir.

Bologna'da düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde Max Verstappen, Sergio Perez ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in yanında konuşan Red Bull takım patronu, beklenenden daha büyük bir harcamaya imza atmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Horner, "Çok ama çok özel bir sezonu geride bıraktık. Bu iki adam bu yıl gerçekten inanılmazdı, özellikle de Max olağanüstü bir sezon geçirdi."

"Perde arkasında harcanan çabayı göz ardı etmemeliyiz. Milton Keynes'teki ekip, son 40 yılın en büyük kural değişikliğinin getirdiği tüm zorlukların üstesinden muhteşem bir şekilde geldi."

"Sezonu 17 yarış galibiyeti, iki sprint yarışı galibiyeti beş duble ve toplam 759 puanla tamamlamak harika. Bu kadar çok puan topladığımız için FIA'ya ne kadar ödememiz gerektiğini bilmiyordum, fatura geçtiğimiz gün elime ulaştı, inanılmazdı."

"İlk kez Mohammed'den kupa alıyorum, ilk kupamızı ise başkanlığının ilk yılında Jean Todt'tan almıştım, bu yüzden bu gece kupayı yeni başkanımızdan alıyor olmak harika." dedi.