Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Bakü'deki kazasını dile getirerek, Perez'in podyumu hak ettiğini ve kazanın takımı şampiyondaki kritik puanlardan ettiğini belirtti.



Christian Horner, Perez'in kazasına dair şunları söyledi: "Sergio çok daha fazlasını hak ediyordu. Tekrar izlediğimde Carlos’un yavaş yavaş sola kaydığını görebiliyorsunuz, bu gerçekten üzücü. Bugün en azından podyumda olmalıydı."

"Bu, Checo'nun yarışını mahvetti ve bize takımlar şampiyonasında önemli puanlara mâl oldu."

Max Verstappen'in neden Perez kadar rahat olmadığını sorulduğunda ise Horner, "Checo bugün iyi bir ritim ve ayar buldu. Max,'in aracına belki de istediğimiz gibi çalışmayan bazı şeyler ekledik, bu da uzun süre arkalarda savaşıp lastiklerine zarar verdi," dedi.