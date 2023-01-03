Horner: "Rüzgar tüneli kısıtlamasıyla başa çıkabilecek tek takım Red Bull"

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Red Bull, 2022'deki başarısının 'cezasını' zaten çekmeye hazırlanıyordu, çünkü kurallara göre; şampiyon oldukları için 10 takım arasında en az rüzgar tüneli süresi onlara ait olacak.

Yani, 2022 Takımlar Şampiyonası galibi olan Red Bull, 2021 bütçe sınırı ihlali nedeniyle %10'luk ek rüzgar tüneli kısıtlaması ile biraz daha zorlanacak olsa da, bu durum takım için zaten sıkıntılı olacaktı.

Bu durumda Red Bull'a standart rüzgar tüneli süresinin %63'ü kalıyor ve bu da onlara Ferrari'den 38, ve 2023'te şampiyonluk mücadelesine geri dönmek isteyen Mercedes'ten 44 daha az rüzgar tüneli çalışması sağlıyor.

Horner, Red Bull'un bunun etkisini hissedeceğini inkar etmese de; ekibinin bununla başa çıkabileceğine inanıyor.

GPFans'e konuşan Horner, “Elbette bunun bir etkisi olacak, bu sizin geliştirme yapmanızı kısıtlıyor."

“Bu sadece, daha akıllıca düşünmemiz; neyi test edip çalıştıracağımız konusunda daha seçici olmamız ve duruma uyum sağlamamız gerektiği anlamına geliyor."

“Rüzgar tünelinde kaybettiklerimizi motivasyonda kazandık ve artık sadece işimize bakmalı, odaklanmalı ve yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız."

“Açgözlü olamazsınız. Her bir çalışma önemli, ayrıca rüzgar tüneli süresinde Mercedes'ten potansiyel olarak %20 daha az zamanımız olduğunu düşündüğünüzde bu daha da büyük bir faktör."

“Bu önemli bir miktar ve bununla başa çıkabilecek tek takım biziz." dedi.