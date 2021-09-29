Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"

Red Bull takım patronu, Toto Wolff'un neden beş sezonun ardından Valtteri Bottas'ı bırakarak, Russell'ı Williams'dan terfi etme kararı aldığını anlayabildiğini söyledi.

Horner, Motorsport-Total'e yaptığı açıklamada, "Russell kesinlikle takımı güçlendiriyor. Harika bir yetenek. Williams'ta bunu gördünüz."

"İlk çizgide başlangıç yaptı ve podyum gördü. Gelecek için bir yetenek olduğu ortada."

"Toto'nun gelecek yıl onu neden getirdiğini anlayabiliyorsunuz. Bence bu şansı gerçekten hak ediyor. Durumun nasıl gelişeceğini zaman gösterecek." dedi.

Red Bull hâlâ genç olan sürücüsü Max Verstappen ile uzun süreli anlaşma imzalayarak ona olan desteğini gösterdi. Ferrari Charles Leclerc ile, Alpine Esteban Ocon ile ve McLaren da Lando Norris ile aynısını yaptı. Horner, Mercedes'in gücünü, Lewis Hamilton spordan ayrılmaya karar verdikten sonra Russell'ın temsil edeceğine inanıyor.

Horner, "Bu, herkesin görmek için heyecanlandığı bir şey. Çünkü bu veya başka bir sporda sabit kalmayan tek şey zaman."

"Her zaman yeni gelen birisi var ve her zaman yükselmekte zorlanan birisi var."

"Bunu Max ile gördük. George da aynı dönemden ve aynı çevreden geliyor. Onu bu ortamda görmek ve yukarı geldiği zaman nasıl başa çıkacağını izlemek büyüleyici olacak." diye açıkladı.