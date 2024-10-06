Horner, Russell'a ilgi göstererek Wolff'u rahatsız mı etmek istiyor?
Christian Horner’ın George Russell hakkındaki yorumları, Nico Rosberg'e göre stratejik bir hamle olabilir.
Red Bull takım patronu Christian Horner’ın, George Russell'ın sözleşmesi sona erdiğinde Red Bull'a transfer olabileceği yönündeki açıklamaları, Toto Wolff'u rahatsız etme amacı taşıyor olabilir.
2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Horner'ın bu açıklamalarının Red Bull'un pilot kadrosu planlarının ötesinde, rakip takım patronunu stratejik olarak baskı altına alma girişimi olduğunu söyledi
Horner, gelecekteki pilot seçeneklerini hakkında, “Kendi pilot havuzumuzun dışına çıkmaktan korkmuyoruz. George Russell'ın sözleşmesi gelecek yılın sonunda bitiyor. Bunu göz ardı etmek aptallık olurdu,” demişti
Nico Rosberg, Horner'ın sözlerine dair şunları söyledi: "Bu aynı zamanda bir politik ve stratejik bir hamle."
"Horner, Toto'yu rahatsız etmek istiyor. Toto, Horner'ın Russell hakkında konuştuğunu duyduğunda ve Russell'ın sözleşmesi bitmek üzereyken, 'George için bir seçenek sunmalı mıyım?' diye düşünebilir. Bu rahatsız edici bir durum ve oyunun bir parçası."
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