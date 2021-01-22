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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"

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Horner: "Russell, Verstappen'in en iyisi olduğunu kanıtladı"
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, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, kendisine göre gridin en iyisinin Max Verstappen olduğunu belirtti.

Max Verstappen, son yıllarda çok büyük bir ilerleme kaydetti ve genel olarak gridin en iyi pilotu olarak Lewis Hamilton kabul edilse de, bazı kesimler en iyisinin Verstappen olduğunu söylüyorlar.

Özellikle George Russell'ın Mercedes'le Sakhir'de ortaya koyduğu performans, Hamilton'la ilgili yeni tartışmalara yol açtı.

Christian Horner, Russell'ın Mercedes aracıyla yaptıklarından sonra en iyisinin Verstappen olduğundan emin olduğunu söyledi.

RacingNews365'le olan özel röportajında Horner, “Bence Max en iyisi ve George Russell'ın Mercedes'teki performansı benim için bunun kanıtı oldu."

"Max ve Lewis benim için öne çıkan isimler. Hamilton'ın başardıklarını göz ardı edemeyiz ancak altında iyi bir araç var. Oysa Max'in araçtan sürekli daha fazlasını çıkarması gerekiyor."

"Bir Williams sürücüsü, bir Mercedes'e geçerek geçmez ön bölümde savaşabilir ve Russell neredeyse yarış kazanıyordu. Ancak birinin Red Bull'da Verstappen'in aracına binmesi gerekirse -mesela Max koronavirüse yakalanırsa- onun yerine geçen kişi Max'in seviyesine çıkamaz."

"Max son yıllarda sıralama temposunu önemli ölçüde geliştirdi ve yarıştaki becerilerinin yanı sıra, lastiklerle çalışma yeteneği de tek kelimeyle mükemmel. Max, örneğin yarışı daha iyi okumayı, mühendislere geri bildirim sağlamayı ve hayal kırıklığıyla başa çıkmayı öğrendi. Bu alanlarda gerçekten çok olgunlaştı."

"Ayrıca Max'in yeteneğinin zirvesine ulaştığını da sanmıyorum." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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