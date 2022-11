Horner: "Ricciardo'yu istiyoruz fakat yarış koltuğu için değil"

Ağustos sonunda McLaren'daki koltuğunu kaybeden Daniel Ricciardo, 2023'te Red Bull'un üçüncü pilotu olmaya hazırlanıyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, dün Sky Almanya'ya Ricciardo'nun dönüşünü doğruladı fakat sonrasında henüz resmi bir anlaşma yapılmadığı ortaya çıktı.

Red Bull F1 takım patronu Horner Cumartesi günü yaptığı açıklamada henüz bir anlaşma imzalanmadığını doğruladı ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Horner, "Daniel Formula 1'deki en büyük isimlerden ve en büyük karakterlerden biri. Bu yüzden üçüncü pilot rolü için harika bir seçenek."

"Bugünlerde yarış pilotlarına yönelik talepler çok fazla, sadece pazarlama açısından bile çok fazla iş var."

"Aynı zamanda bir takım olarak çok aktifiz, çok sayıda gösteri sürüşü ve etkinlik yapıyoruz."

"Daniel gibi önemli ve geçmişte bizimle çalışmış bir isme takım içinde sahip olmak bizim için önemli bir kazanç olur. Bu, onun Formula 1 ile olan bağını koruması anlamına gelir ve tabii ki onu simülatörde de kullanırız."

"Eğer sözleşme imzalarsa potansiyel olarak bazı etkinliklere katılacak. Sözleşme imzalandığı takdirde her şey netleşecek." dedi.

Ricciardo celebrates winning at Monaco in 2018 for Red Bull

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images