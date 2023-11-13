Horner: "2018'de Ricciardo'ya Verstappen ile aynı maaşı teklif etmiştik"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Daniel Ricciardo'ya 2019 yılı için Max Verstappen ile anlaşmayı teklif ettiğini fakat Avustralyalı pilotun menajerinin farklı bir yön tercih ettiğini söyledi.
Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından sürpriz şekilde Renault'ya geçme kararı almış ve belki de kariyeri için çok kötü bir hamle yapmıştı.
Red Bull takım patronu Christian , Daniel Riccardo ile enerji içeceği şirketinin kurucusu Dietrich Mateschitz arasındaki sözleşme görüşmeleriyle ilgili bazı detayları paylaştı.
Horner, Riccardo'ya Max Verstappen ile benzer bir maaş teklif edildiğini belirtti.
Eff Won podcastine konuk olan Horner, "O noktada Max'in zamanının geldiği açıktı ve yeteneğini görebiliyorduk, sadece parlatılması gerekiyordu, bu yüzden geleceğini güvence altına almak adına 2018'in başında onunla sözleşme yaptık."
"Daniel'in o noktada hayal kırıklığı yaşadığını hatırlıyorum, aniden destek rolünde olmak istemediğini hissetti ve kulağına parayla ilgili çok fazla ses geliyordu."
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
"Avusturya Grand Prix'sinden önce Dietrich ile konuştum ve 'Bak, Daniel ile aramızda bir sorun var. Ona biraz sevgi gösterebilir misin çünkü Helmut [Marko] açıkça Max'in tarafında. Sadece durumu dengelemeli ve ona ihtiyacınız olduğunu bilmesini sağlamalısın' dedim."
"Avusturya'daki yarıştan sonra Daniel'i yanına aldı ve yüzlerinde gülümsemeyle birlikte çıkmadan önce bir saatten fazla konuştular."
"Sonra Dietrich'e 'Hangi konuda anlaştınız?' diye sordum, o da 'Max'e ne verdiysem ona da onu vereceğim' dedi. Bunun üzerine 'Tanrım, Max'e ne kadar ödediğimizi biliyor musun?' diye sordum ve miktarı söyledim, o da sinirlenerek 'Bunu kim kabul etti?' diye sordu! Hemen 'sen' dedim. Bunun büyük bir miktar olduğunu fakat Dan'in harika bir adam olduğunu, bu yüzden de bunu yapıp, kendisine Max ile aynı anlaşmayı sunmamız gerektiğini belirtti."
"Ancak Daniel'in menajeri o noktada devreye girdi ve (Renault ile) iki yıllık bir sözleşme yaptı." dedi.
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