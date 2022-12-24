Horner, Ricciardo'nun takımdaki rollerini açıkladı

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Ricciardo, McLaren ile olan sözleşmesinin bir yıl erken feshedilmesinin ardından 2023 yılı için üçüncü pilot olarak Red Bull ile anlaştı. Formula 1'deki ilk yedi sezonu boyunca AlphaTauri (orijinal adıyla Toro Rosso) ve Red Bull için yarışmıştı.

Liam Lawson temmuz ayından beri Red Bull'un yedek pilotu olarak görev yapıyor. Gelecek yıl da bu görevine devam edecek ancak Japonya'nın Super Formula serisinde de yarışacağı için 2023 F1 takvimindeki tüm yarışlara katılamayacak.

Red Bull takım patronu Horner, Ricciardo'nun 2023 yılında belirli yarışlarda yedek pilotluk görevini üstleneceğini söyledi.

Speedcafe'ye konuşan Horner, “Daniel bazı yarışlara yedek pilotumuz olarak katılacak."

“Pirelli programı için muhtemelen lastik testlerinde bize yardımcı olacak, simülatörde de yarışacak. Tabii ki sponsorluklar ve ortaklarımızın ticari yöndeki taleplerinde de yer alacak. Daniel'ın özellikle ABD'de yer almasını planlıyoruz çünkü gelecek yıl orada üç Grand Prix düzenlenecek. Bu yüzden yoğun bir gündemi olacak diyebiliriz." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, Ricciardo'nun McLaren ile geçirdiği 'hayal kırıklığı yaratan' 2022 sezonu nedeniyle Formula 1'e olan 'tutkusunun' bir kısmını kaybettiğini, ancak Red Bull'a dönüşünün spora olan sevgisini yeniden canlandırmasına yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi. Bunun yanı sıra Horner şu aşamada, takımda ona ana pilot rolü verme gibi bir planları olmadığının altını çizdi.

Horner, “Daniel'ın koltuk bulamadığını görmek bizi şaşırtmıştı."

“Red Bull'da büyümüş biri olarak onu tekrar aramıza katmak bizim için çok mantıklıydı."

“Daniel'in Formula 1'e olan sevgisini biraz kaybettiğini düşünüyorum, gerçekten zor birkaç sezon geçirdi; özellikle de bu yıl. Şu anda Formula 1'de ve çevresinde en çok tanınan yüzlerden biri olarak, hem fabrikada hem de sahip olduğumuz tüm ticari ortaklarımızla etkinliklerde üçüncü pilotumuz olarak destekleyici bir rol oynayacak olması bizim için çok anlamlı."

“Umarım bu süreçte Daniel Formula 1'e olan tutkusunu yeniden keşfeder, ama onu bahsettiğim şeyler dışında bir rolde kullanmak gibi bir planımız yok." dedi.

Red Bull, Ricciardo'nun ilk görevlerinden birinin şubat ayındaki Bathurst 12 Saat hafta sonunda Mount Panorama pistinde bir gösteri sürüşü yapmak olacağını duyurdu. Jenson Button, 2011 yılında ünlü Bathurst 1000 tur otomobili yarışının yapıldığı pistte Formula 1 aracıyla tur atan ilk pilot olmuştu.