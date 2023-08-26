Horner: "Ricciardo'nun Singapur'da geri dönebileceğini düşünüyorum"

Hollanda'daki ikinci antrenman seansında bileğinden sakatlanan Ricciardo, hızlı bir sağlık kontrolünün ardından yarıştan çekildi ve yerini Liam Lawson'a bıraktı.

Bileği sargıya alınan Ricciardo'nun gelecek hafta Monza'da yarışmayacağı da neredeyse kesin, asıl soru, kendisinin ne zaman geri dönebileceği.

Cumartesi sabahı bu konuda Sky Sports'a konuşan Christian Horner'a göre dönüş için en erken tarih üç hafta sonraki Singapur GP gibi duruyor.

Horner, "Bilekteki kırığın olduğu yeri düzeltmek için yarın küçük bir operasyon bile yapabilirler. Oldukça temiz bir kırık."

"Tabii ki her şey iyileşme süreci ve bunun ne kadar süreceği ile ilgili. Normal bir insanın iyileşmesi muhtemelen 10 ila 12 hafta sürer ama bu adamların normal olmadığını biliyoruz."

"Yani her şey iyileşme süreciyle ilgili olacak, bunun ne kadar süreceği, üç hafta mı, bir ay mı, altı hafta mı, kimse gerçekten bilmiyor."

"Ricciardo'nun aklının bir köşesinde Singapur'u hedef olarak gördüğüne eminim, ancak Singapur takvimdeki en zorlu pistlerden biri. Doğa kendi yolunu çizecektir."

"Dün kendisiyle konuştuğumda hayal kırıklığına uğramıştı, tam kendine gelmeye başlamışken bir kez daha yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldı.

"Aracın ilerleme kaydettiğini hissedebiliyordu, dolayısıyla yaşananlar üzücü." dedi.

Kolunun sargıya alınmasının ardından Zandvoort'tan ayrılan ve Barselona'ya giden Ricciardo, kol sakatlıkları konusunda ustalığıyla bilinen Dr. Javier Mir'in kliniğinde operasyon geçirecek.

Kendisi özellikle sık sık sakatlanan MotoGP sürücüleri tarafından epey tercih ediliyor, nitekim Mir'in uyguladığı tedavi hastalarının hızlıca iyileşebilmesini sağlıyor.

Son olarak sezon başlamadan 12 gün önce bisiklet kazası geçiren Lance Stroll bu klinikte tedavi olmuş ve iki yarış kaçırması beklenirken henüz ilk yarışta piste çıkabilmişti.