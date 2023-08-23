Red Bull, 2025'te Perez'in yeri için "griddeki tüm seçeneklere" bakacak
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2025 için sadece AlphaTauri sürücülerine değil, tüm griddeki seçeneklere bakacaklarını söyledi.
Red Bull pilotu Sergio Perez, sezonun ilk 12 yarışının ardından şampiyonada Max Verstappen'in 125 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.
Perez'in takım arkadaşının bu kadar gerisinde kalması, bazı eleştiriler almasına yol açtı ancak 2024 sonuna kadar takımda kalmayı sürdürecek.
Fakat sonrasında yeri için pek çok pilotun adı geçiyor ve bunların başında Daniel Ricciardo geliyor.
Perez'in geleceği hakkında Speedcafe'e konuşan Horner, "Sergio ile sözleşmemiz var."
"Ondan memnunuz ve gelecek yıl da bizim sürücümüz olacağını doğrulabilirim."
"2025 için seçeneklere sahip olmak her zaman iyidir. Max'in 2028'e kadar yeri garanti. Checo'nun sözleşmesi gelecek yılın sonuna kadar devam ediyor."
"Eğer Checo, işini iyi yapmaya devam ederse, o zaman onunla devam edeceğiz. Sebebi her ne olursa olsun yapmazsa, o zaman... Duruma bakacağız."
"Fakat değerlendirmemiz sadece AlphaTauri sürücüleriyle sınırlı olmayacak çünkü gridde Red Bull aracı kullanmak isteyen çok sayıda sürücü var." dedi.
Ricciardo'nun 2025'te Red Bull için yaşlı bir isim olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusuna Horner, "Yaşı bir engel olarak görmüyorum."
"Fernando Alonso'nun ve Lewis Hamilton'ın yaptıklarını görüyoruz."
"Önemli olan zihninizde olanlar." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
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