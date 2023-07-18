Horner: "Ricciardo'nun planı, 2025 yılında Red Bull'a geçmek"

Red Bull, Nyck de Vries'in AlphaTauri ile olan kontratını İngiltere GP sonrası feshetti ve yeri için Daniel Ricciardo ile anlaştı.

Ricciardo, McLaren'da geçirdiği son iki sezonda beklentileri pek karşılayamadı ve bundan ötürü koltuğunu kaybetti.

Sonrasında Red Bull ailesine yedek pilot olarak dönen Ricciardo, Abu Dhabi'deki sezon finalinin ardından 2018'den bu yana ilk kez Red Bull simülatörünü kullandı. Fakat beklentilerin çok altındaydı.

Red Bull patronu Christian Horner, Ricciardo'nun dönüş hikayesini F1.com'a açıkladı.

Horner sözlerine şöyle başladı: "Her şey geçen yıl Meksika'da, bir otel odasında başladı."

"Daniel ile bir toplantı yaptım fakat bu yıl için seçeneklerinin oldukça sınırlı olacağı açıktı, ayrıca oldukça bitkin görünüyordu. O sırada ona, neden 12 aylığına Red Bull'a geri dönmeyeceğini sordum, sonuçta aracın dışında olacaktı."

"Ona, simülasyon çalışmalarında ve lastik testlerinde yer alıp, yeniden aralarımıza katılarak spora olan tutkusunu tekrar keşfetmesi teklifinde bulundum. Çünkü açıkça bir şeylerden keyif almadığı belliydi ve dürüst olmak gerekirse, son birkaç yıldır alışık olduğumuz ve bizimle birlikte büyüyen Daniel'i gerçekten göremiyordum. İşte her şey burada başladı."

"Abu Dhabi'den bir gün sonra ya da birkaç gün sonra gelip simülatörü kullandı. Tam bir felaketti, akla gelebilecek her türlü kötü alışkanlığı edinmişti."

"Yavaş yavaş onu düzelttik. Her seans daha da iyiye gitti. Kendine olan güveninin arttığını ve yarış pilotlarıyla aynı tempoda olduğunu görebiliyordunuz."

"Yani planımız onu her halükarda Silverstone testine sokmaktı. Onu pist dışı faaliyetleri ve pazarlamayla meşgul ettik, test de son derece etkileyiciydi."

Ricciardo'nun geri dönmesini sağlayan şey ise geçen haftaki lastik testiydi.

Horner, "Testi izlemek için oraya gittiğimde beni en çok etkileyen şey, bu aracı hiç kullanmamış ya da yedi ay boyunca araç sürmemiş olmasına rağmen, üçüncü veya dördüncü turunda, yarış pilotlarımıza karşı bir saniyelik dilimde olmasıydı."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sonrasında benzer lastiklerle attığı ilk gerçek turlarında güveninin giderek arttığını görebiliyordunuz. Daha henüz yedinci turu muhtemelen onu gridin ilk çizgisine koyacak kadar iyiydi. Yani son derece etkileyiciydi."

"Hâlâ bu seviyede olabildiğini görmekten memnun oldum. Ona 'bu seni gridde ilk çizgiyi yerleştirirdi' dediğimde, gözlerindeki rahatlamayı ve omuzlarındaki baskının azaldığını, bunu hâlâ yapabildiğini, delirmediğini ve eski Daniel'in hâlâ orada olduğunu görebiliyordum."

"Ardından yarış temposu yaptı ve çok etkileyiciydi. Pirelli için yaptığı iş kesinlikle doğruydu." dedi.

Horner, Ricciardo'nun AlphaTauri ihtimaline hazır olduğunu da ekledi.

"Açıkçası testten önce Daniel'la bazı görüşmelerimiz oldu. Ona 'Eğer işler yolunda giderse AlphaTauri için sürmeye hazır mısın çünkü Nyck'le işler pek de umduğumuz gibi gitmiyor. Bu mücadeleye hazır mısın?' dedik."

"O da 'evet, kesinlikle' dedi. İki adım ileri gitmek için bir adım geri atmaya hazırdı."

"Heyecanlıydı. Her şeyden önce, bunu yapmak isteyip istemediği konusunda net olmamız gerekiyordu. Bir AlphaTauri'ye adım atmak Red Bull aracı kullanmaktan çok farklı."

"Kesinlikle zorlukları olacak... Bence emin olmamız gereken şey onun Q1'de elenmemek için mücadele etmeye hazır olup olmadığıydı."

"Fakat tekrar gridde yer almak ve bir F1 pilotu olmak için bu duruma dönmekten mutlu görünüyordu."

Horner, 2024'ün Ricciardo için bir ihtimal olmadığını ancak 2025'te Red Bull'a dönmek istediğini belirtti.

"Şu anda sadece sezon sonuna kadar anlaşma söz konusu. Dolayısıyla bundan sonrası için düşünce veya beklenti yok.. Onu AlphaTauri'ye sezon sonuna kadar kiraladık. Gelecek yılki pilotlarımız Max ve Checo olacak."

"Fakat her zaman yedekte yetenekli birini bulundurmak iyidir. Daniel kesinle 2025 Red Bull koltuğu için mücadele etmek istiyor. Onun ana hedefi bu."

"AlphaTauri'ye geçişi 2025'te ne yapacağını belirlemek adına en iyi yol olarak görüyor."