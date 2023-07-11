Horner: "Ricciardo'nun lastik testlerindeki performansı etkileyiciydi"

McLaren ile iki zor yıl geçirmesinin ardından bu yıl Red Bull ailesine yedek pilot olarak dönen Ricciardo, bu yılki ilk F1 testine bugün Silverstone'da katıldı.

Lastik testi kapsamında piste çıkan Ricciardo, sorunsuz bir sabah seansı geçirdi ve takımı kendisine hayran bıraktı.

Saatler sonra Ricciardo'nun Nyck de Vries'in yerini alarak AlphaTauri ile pistlere geri döneceği duyuruldu. Avustralyalı pilot, Macaristan GP'de AT04'ün direksiyonuna geçecek.

Konu hakkında konuşan Red Bull patronu Christian Horner, şöyle dedi: "Daniel'in yarışlardan uzak kaldığı süre zarfında, formundan hiçbir şey kaybetmediğini ve simülasyon çalışmalarında kaydettiği ilerlemeyi piste yansıttığını görmek harikaydı."

"Lastik testindeki dereceleri son derece rekabetçiydi. Gerçekten etkileyici bir sürüş çıkardı."

"Şimdi kiralık olarak AlphaTauri'de yarışacak olan Daniel için sezonun geri kalanının nasıl geçeceğini görmek heyecan verici olacak."