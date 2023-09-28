Horner: "Ricciardo'nun dönüşü için acele etmeyeceğiz"

Daniel Ricciardo, Zandvoort'ta gerçekleştirilen seanslarda duvara çarparak elini kırmış ve son üç yarışın hepsini kaçırmıştı.

Avustralyalı pilotun elindeki hasar, görünenden çok daha büyük olduğu için tedavi süreci devam ediyor ve pistlere dönmesi biraz daha vakit alacak.

Üstelik gelecek sezon AlphaTauri'de yarışacağı kesinleştiği için, Red Bull ya da AlphaTauri kendisini hemen piste çıkarmayı düşünmüyor.

Suzuka'daki yarıştan birkaç gün sonra konuşan Christian Horner, Sky Sport News'e Avustralyalı pilotun pistlere dönüşü için acele etmeyeceklerini belirtti.

Horner şöyle konuştu: "Şu anda -Katar'da- dönüşünün pek olası olmadığını söyleyebilirim."

"Ameliyattan sonra iyileşme süreci iyi gidiyor, gelecek sezon için sözleşmesi var, bu yüzden inanılmaz engebeli bir piste sahip olan Austin'e hazırlanmak için birkaç haftamız varken neden Katar'da piste çıkması için acele edelim?"

"Daniel'in Katar'da yarışmak istediğini biliyorum ama önümüzdeki hafta simülatörde çalışacak ve sonrasında karar vereceğiz."