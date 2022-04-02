Horner: "Ricciardo'nun ayrılma zamanı inanılmaz derecede kötüydü"

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Red Bull'un genç programından çıkan Ricciardo, Formula 1'e ilk olarak 2011 yılında HRT ile geldi ve 2012'de Toro Rosso'ya geçti.

Ricciardo'nun Red Bull takımına geçişi 2014'te oldu ve o sezonu, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'den 71 puan önde bitirdi.

Vettel'in Ferrari'ye geçmesinin ardından, bir sezondan biraz fazla bir süre Daniil Kvyat ile takım arkadaşı oldu ve daha sonra Max Verstappen geldi. Ricciardo, 2018'in sonunda takımdan ayrılmadan önce, ikili oldukça gergin bir takım arkadaşlığı yaşadı.

Horner'a göre, Ricciardo sadece Verstappen'in yanında ikinci sürücü olma işaretleri gördüğü için değil, Red Bull'un 2019'dan bu yana kullandığı Honda motoru üzerinde endişeleri olduğu için de gittiğini söyledi.

Bununla birlikte Honda ile olan ortaklık olumlu sonuçlandı ve Verstappen, 2021 dünya şampiyonu oldu. Horner, Ricciardo'nun Red Bull'dan ayrılmak için berbat bir zaman seçtiğini söyledi.

Horner, The Weekend Australian'a, "Daniel, Max'ın üstünlüğünü gördü ve ikinci sürücü olmak istemedi."

"Zamanlaması inanılmaz derecede kötüydü çünkü Honda motoru üzerinde endişeleri vardı. Daha sonra Honda, rekabetçi bir güçte olduğunu ve yarış kazanabilecek bir pakete sahip olduğunu kanıtladı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing takım fotoğrafında

Horner'ın dediğine göre Ricciardo, önünde çok büyük Red Bull teklifleri olmasına rağmen sürpriz bir şekilde Renault'a geçmeyi seçti. Avustralyalı, Renault'da, 2021'de McLaren'a geçmeden önce sadece iki podyum finişi elde etti.

Ricciardo, 2021 İtalya Grand Prix'sinde McLaren ile galibiyet almasına rağmen, bunun dışında galibiyet için çok nadir yarıştı.

Bununla birlikte, 2021'in ilk yarısını takım arkadaşı Lando Norris ile aradaki farkı kapatmakla geçirdi.

McLaren, 2022'nin başında yeni düzenlemeler ile sıkıntı yaşıyor ve şu anda orta grubun önünde mücadele edemiyor. Ricciardo, Bahreyn'de puan alamadı ve Suudi Arabistan'da aracındaki problem nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Horner, Ricciardo'nun "harika doğal yeteneklere" ve "büyük bir kişiliğe" sahip bir sürücü olduğunu, bu yüzden işlerin onun için istediği gibi gitmemesinin üzücü olduğunu söyledi.

Horner, "Daniel harika bir sürücü ve takımdan ayrılma kararı aldığında üzüldük."

"Maalesef işler istediği gibi gitmedi."

"Harika doğal yeteneklere ve büyük bir kişiliğe sahip. Elbette şu anda rekabetçi bir takım arkadaşı var. Bu ona sıkıntılı zamanlar yaşattı ve onun için zor bir şey." dedi.