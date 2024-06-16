Horner: "Ricciardo, RB'de kalmak için kendisini geliştirmeli"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Daniel Ricciardo'nun performansını arttırmasını istiyor.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Red Bull Racing patronu Christian Horner, Daniel Ricciardo'nun Red Bull Racing'e geçmek için yeterince çaba göstermediğini açıkladı.
Horner'a göre Avustralyalı pilot, 2025 yılında RB takımıyla sözleşme imzalamayı garantilemek istiyorsa daha iyi sonuçlar almalı.
Horner şöyle dedi: "Daniel'in sezon başında inişleri ve çıkışları oldu."
"Daha iyisini yapması gerektiğini biliyor ve gelecek yıl A takımda yer almak için yeterince çaba göstermediğinin de farkında."
"RB sürücü kadrosuna karar vermek için bolca zamanımız var. Daniel çok tecrübeli bir isim ve bu tecrübe Yuki Tsunoda'ya kesinlikle yardımcı oldu çünkü Daniel mühendislerle beraber hangi yönde gitmeleri gerektiğini gösterdi."
"Fakat Formula 2'de Isaac Hadjar gibi genç ve yetenekli pilotlarımız da var."
"Liam Lawson da takımın çok değerli bir üyesi ve neler yapabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla mevcut sürücüler üzerinde sürekli baskı var."
"Ricciardo takımdaki yerini korumak istiyorsa daha çok çalışmak zorunda."
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, waves at the crowds ahead of the drivers parade
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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