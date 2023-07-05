Kayıt Ol
Önceki / Avusturya GP'de Newey'i 'endişelendiren' iki olay neydi?
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Horner: "Ricciardo eski enerjisini yakaladı, yakında performansını değerlendireceğiz"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Daniel Ricciardo'nun eski enerjisini yakaladığını ve kendisini Silverstone'da gerçek anlamda test edeceklerini söyledi.

Ekleyen:
Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing

Şu anda Red Bull için yedek pilot olarak görev yapan Ricciardo, Milton Keynes merkezli ekibe dönmenin, kariyeri için bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.

Son dönemde Ricciardo'nun Red Bull ile F1'e geri döneceği konuşulmaya başlandı ve iddialara göre 2024'te AlphaTauri koltuğu için öne çıkan adaylardan birisi.

Buradaki fikir, Ricciardo'nun bir yıl AlphaTauri'de yarışıp, sonrasında Red Bull'a geçmesi gibi görünüyor.

Bu konu Red Bull takım patronu Christian Horner'a sorulurken, İngiliz patron net konuşmaktan kaçındı.

Horner, RacingNews365'e şöyle dedi: "Gelecek yılı konuşmak için henüz çok erken."

"Daniel ile bir yıllık anlaşmamız var. İlk kez İngiltere Grand Prix'sinden sonra aracımızı sürecek."

"O açıkçası dünya klasında bir sürücü. kariyeri boyunca sekiz galibiyet almayı başardı."

"Bu yüzden ilk şey, nasıl performans sergilediğini ve motivasyonunun seviyede olduğunu görmek olacak. Sonra da AlphaTauri'nin gelecek sezonki kadrosuyla alakalı seçimler yapılacak."

Horner, Ricciardo'nun takıma döndüğünden bu yana büyük bir değişim geçirdiğini vurguluyor.

"Geçen yıl Abu Dhabi'den sonra takıma geldiğinde, birkaç yıl önce bize bıraktığı sürücüyle arasında hiçbir bağ yoktu, bu biraz şaşırtıcıydı."

"Fakat eski enerjisini yeniden yakaladığını görüyoruz, simülatörde sıkı çalışıyor, sanal dünyada yapılan şeylerde son derece rekabetçi bir seviyeye geldi."

"Bunun gerçek dünyaya nasıl yansıyacağını, lastik testinde göreceğiz. Performans düzeyini o zaman anlayacağız."

"Fakat attığı adımlara bakarsak, enerjisinin geri döndüğünü görebiliyoruz."

Ricciardo'nun yaptığı simülatör çalışmasının miktarıyla ilgili olarak Horner şunları ekledi: "Oldukça iyi bir mesafe tamamladı."

"Katılmadığı yarışların çoğunda simülatörde çalışmak için fabrikaya döndü. Kendini o işe adamış durumda ve çok değerli geri bildirimler veriyor."

paylaşım
yorumlar

Avusturya GP'de Newey'i 'endişelendiren' iki olay neydi?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Formula 1
Britanya GP

Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Formula 1
Britanya GP

Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz" Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor

Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor

NASCAR

Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor

Ricciardo, Kanada GP'nin 'alternatif' F1 TV yayını için ESPN'e katılacak

Ricciardo, Kanada GP'nin 'alternatif' F1 TV yayını için ESPN'e katılacak

Formula 1
Kanada GP

Ricciardo, Kanada GP'nin 'alternatif' F1 TV yayını için ESPN'e katılacak Ricciardo, Kanada GP'nin 'alternatif' F1 TV yayını için ESPN'e katılacak

Ricciardo: "Gride geri dönmek için bazı şartlarım var"

Ricciardo: "Gride geri dönmek için bazı şartlarım var"

Formula 1

Ricciardo: "Gride geri dönmek için bazı şartlarım var" Ricciardo: "Gride geri dönmek için bazı şartlarım var"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz"

Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz"

Formula 1
Avusturya GP

Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz" Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz"

Marko: "Perez, Verstappen'den özür diledi"

Marko: "Perez, Verstappen'den özür diledi"

Formula 1
Avusturya GP

Marko: "Perez, Verstappen'den özür diledi" Marko: "Perez, Verstappen'den özür diledi"

Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli"

Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli"

Formula 1

Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli" Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli"

Son Haberler

Hamilton: "Film, Formula 1'i yeni zirvelere taşıyacak"

Hamilton: "Film, Formula 1'i yeni zirvelere taşıyacak"

F1 Formula 1
Britanya GP

Hamilton: "Film, Formula 1'i yeni zirvelere taşıyacak" Hamilton: "Film, Formula 1'i yeni zirvelere taşıyacak"

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

F1 Formula 1
Britanya GP

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz" Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1 Formula 1
Britanya GP

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim" De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol