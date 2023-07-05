Horner: "Ricciardo eski enerjisini yakaladı, yakında performansını değerlendireceğiz"

Şu anda Red Bull için yedek pilot olarak görev yapan Ricciardo, Milton Keynes merkezli ekibe dönmenin, kariyeri için bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.

Son dönemde Ricciardo'nun Red Bull ile F1'e geri döneceği konuşulmaya başlandı ve iddialara göre 2024'te AlphaTauri koltuğu için öne çıkan adaylardan birisi.

Buradaki fikir, Ricciardo'nun bir yıl AlphaTauri'de yarışıp, sonrasında Red Bull'a geçmesi gibi görünüyor.

Bu konu Red Bull takım patronu Christian Horner'a sorulurken, İngiliz patron net konuşmaktan kaçındı.

Horner, RacingNews365'e şöyle dedi: "Gelecek yılı konuşmak için henüz çok erken."

"Daniel ile bir yıllık anlaşmamız var. İlk kez İngiltere Grand Prix'sinden sonra aracımızı sürecek."

"O açıkçası dünya klasında bir sürücü. kariyeri boyunca sekiz galibiyet almayı başardı."

"Bu yüzden ilk şey, nasıl performans sergilediğini ve motivasyonunun seviyede olduğunu görmek olacak. Sonra da AlphaTauri'nin gelecek sezonki kadrosuyla alakalı seçimler yapılacak."

Horner, Ricciardo'nun takıma döndüğünden bu yana büyük bir değişim geçirdiğini vurguluyor.

"Geçen yıl Abu Dhabi'den sonra takıma geldiğinde, birkaç yıl önce bize bıraktığı sürücüyle arasında hiçbir bağ yoktu, bu biraz şaşırtıcıydı."

"Fakat eski enerjisini yeniden yakaladığını görüyoruz, simülatörde sıkı çalışıyor, sanal dünyada yapılan şeylerde son derece rekabetçi bir seviyeye geldi."

"Bunun gerçek dünyaya nasıl yansıyacağını, lastik testinde göreceğiz. Performans düzeyini o zaman anlayacağız."

"Fakat attığı adımlara bakarsak, enerjisinin geri döndüğünü görebiliyoruz."

Ricciardo'nun yaptığı simülatör çalışmasının miktarıyla ilgili olarak Horner şunları ekledi: "Oldukça iyi bir mesafe tamamladı."

"Katılmadığı yarışların çoğunda simülatörde çalışmak için fabrikaya döndü. Kendini o işe adamış durumda ve çok değerli geri bildirimler veriyor."