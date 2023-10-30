Horner: "Ricciardo bu hafta sonu olağanüstü bir performansa sahipti"
McLaren'de aracında yaşadığı sorunlara rağmen Christian Horner, Daniel Ricciardo'nun sürüş stilinin AlphaTauri aracına uymasını beklediğini söylüyor.
İki aylık sakatlığının ardından gride geri dönen Ricciardo, Austin'de yaşadığı sıkıntıları atlatarak Meksika Grand Prix'sinde etkileyici bir performans sergiledi.
Sıralama turlarında dördüncülük elde eden AlphaTauri pilotu, Pazar günkü yarışı yedinci sırada tamamladı.
Bu, takımın 2023 sezonundaki en iyi sonucuydu ve AlphaTauri'nin Takımlar Sıralaması'nda sekizinci sıraya yükselmesini sağladı.
Bu hafta sonu ayrıca Ricciardo'nun hâlâ beklenen performansa sahip olabileceğini gösterdi.
Red Bull takım patronu Horner, Meksika'da basına verdiği demeçte Ricciardo hakkında şunları söyledi: "[O] Eski haline döndü: Rahat ve kendinden emin bir halde."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
"Zorlu Austin yarışından sonra bu hafta sonuna tamamen motive olarak geldi ve bence bu harika bir iş çıkardı."
"Daniel'in bu kadar iyi performans gösterdiğini görmek harika. Onu neden AlphaTauri'ye geri getirdiğimizi açıkça gösteriyor."
"Bu hafta sonu Mercedes'le AlphaTauri'de mücadele ederken olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Kırmızı bayrak olmasaydı yarışı daha yukarıda bitirebilirdi, yani harika bir performanstı ve bu hafta sonu kesinlikle eski Daniel gibi görünüyordu."
"Sıralama turlarında Max ile arasındaki fark sanırım 0.1'den daha azdı, bu yüzden olağanüstü bir performanstı."
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