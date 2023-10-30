Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Horner: "Ricciardo bu hafta sonu olağanüstü bir performansa sahipti"

McLaren'de aracında yaşadığı sorunlara rağmen Christian Horner, Daniel Ricciardo'nun sürüş stilinin AlphaTauri aracına uymasını beklediğini söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

İki aylık sakatlığının ardından gride geri dönen Ricciardo, Austin'de yaşadığı sıkıntıları atlatarak Meksika Grand Prix'sinde etkileyici bir performans sergiledi.

Sıralama turlarında dördüncülük elde eden AlphaTauri pilotu, Pazar günkü yarışı yedinci sırada tamamladı. 

Bu, takımın 2023 sezonundaki en iyi sonucuydu ve AlphaTauri'nin Takımlar Sıralaması'nda sekizinci sıraya yükselmesini sağladı.

Bu hafta sonu ayrıca Ricciardo'nun hâlâ beklenen performansa sahip olabileceğini gösterdi.

Red Bull takım patronu Horner, Meksika'da basına verdiği demeçte Ricciardo hakkında şunları söyledi: "[O] Eski haline döndü: Rahat ve kendinden emin bir halde."

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

"Zorlu Austin yarışından sonra bu hafta sonuna tamamen motive olarak geldi ve bence bu harika bir iş çıkardı."

"Daniel'in bu kadar iyi performans gösterdiğini görmek harika. Onu neden AlphaTauri'ye geri getirdiğimizi açıkça gösteriyor."

"Bu hafta sonu Mercedes'le AlphaTauri'de mücadele ederken olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Kırmızı bayrak olmasaydı yarışı daha yukarıda bitirebilirdi, yani harika bir performanstı ve bu hafta sonu kesinlikle eski Daniel gibi görünüyordu."

"Sıralama turlarında Max ile arasındaki fark sanırım 0.1'den daha azdı, bu yüzden olağanüstü bir performanstı."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Formula 1
Mexico City GP

Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen" Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Wolff: "Russell'ı bitiren şey, atak yaparken geri çekilmesiydi"

Wolff: "Russell'ı bitiren şey, atak yaparken geri çekilmesiydi"

Formula 1
Mexico City GP

Wolff: "Russell'ı bitiren şey, atak yaparken geri çekilmesiydi" Wolff: "Russell'ı bitiren şey, atak yaparken geri çekilmesiydi"

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Formula 1
Mexico City GP

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Formula 1
Mexico City GP

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Ricciardo: “Startta agresif olacağım”

Ricciardo: “Startta agresif olacağım”

Formula 1
Mexico City GP

Ricciardo: “Startta agresif olacağım” Ricciardo: “Startta agresif olacağım”

Ricciardo, sürpriz dördüncülüğün ardından "eskisi gibi" hissediyor

Ricciardo, sürpriz dördüncülüğün ardından "eskisi gibi" hissediyor

Formula 1
Mexico City GP

Ricciardo, sürpriz dördüncülüğün ardından "eskisi gibi" hissediyor Ricciardo, sürpriz dördüncülüğün ardından "eskisi gibi" hissediyor

Son Haberler

Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"

Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak" Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

F1 Formula 1
Mexico City GP

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"

Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"

SBK World Superbike
Jerez

Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam" Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

F1 Formula 1
Mexico City GP

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol