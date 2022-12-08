Horner: "Ricciardo bizimle F1'den yeniden keyif alacak"
Christian Horner'a göre Daniel Ricciardo, Red Bull sayesinde Formula 1 dünyasında olmaktan yeniden keyif alacak.
Daniel Ricciardo, Red Bull'un genç sürücü programında yetişen isimlerden birisi fakat 2018 sezonunun ardından Avusturyalı şirketle olan bağlarını kopardı.
Dört yıllık Renault ve McLaren macerasının ardından Avustralyalı sürücü, gelecek yıl Red Bull'a geri dönme kararı aldı fakat artık yarış koltuğunda değil, yedek pilot koltuğunda olacak.
Ricciardo'nun özellikle son iki yıllık dönemi oldukça kötüydü ve Lando Norris karşısında hiçbir varlık gösteremedi.
Ricciardo, bundan ötürü psikolojik anlamda çok etkilendiğini söyledi ve gelecekte ne yapacağına karar vermeden önce, 2023'ü yedek pilot olarak geçirme kararı aldı.
Ricciardo, yeni görevi kapsamında takımla aktif şekilde çalışacak ve aynı zamanda ticari faaliyetlere de katılacak.
Red Bull Racing CEO'su Christian Horner, Daniel Ricciardo'yu neden takıma geri getirdikleri konusunda açıklamalarda bulundu.
Mirror'a konuşan Horner, "Daniel bize henüz çok gençken katıldı, takımımızda büyüdü."
"Bizimle çok başarılı oldu ve ardından ayrılmak gibi aptalca bir karar verdi. Sonrasında iki takımda daha yarıştı fakat hiçbir şey olmadı."
"Bence Daniel harika bir adam ve parlak bir karakteri var."
"Onu takıma geri getirmenin doğru olduğunu düşündük, ayrıca partnerlerimizle çalışırken bize yardımcı olacak büyük bir gülümsemesi de var!"
"Son birkaç yıldır yaşadığı baskıdan sonra tekrar eğlenebilecek ve yeniden Formula 1 pilotu olmanın tadını çıkarabilecek." dedi.
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