Horner: "Ricciardo artık Red Bull dönemindeki gibi bir pilot değil"

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McLaren, Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada Ricciardo'nun sene sonunda kendilerinden ayrılacağını duyurmuştu.

Karşılıklı olarak alınan bu karar, Ricciardo'nun son iki sezondur takım arkadaşı Lando Norris'in performansına ayak uyduramamasının ardından geldi. Ricciardo, her ne kadar 2021'de McLaren'e 9 sene sonraki ilk zaferini kazandırsa da, takım anlaşmasını bir sene önce sonlandırma konusunda onu ikna etti.

2014 ve 2018 yılları arasında Red Bull'da F1 kariyerindeki en iyi başarıları elde eden Ricciardo, o dönemde 7 galibiyet kazanmış ve iki defa şampiyonada üçüncü olmuştu. 2018 sonunda Red Bull'dan ayrılan Ricciardo, iki sene boyunca Renault'da yarıştı ve ardından McLaren'a geçti.

Horner, Ricciardo'nun yaşadığı şeyleri görmenin çok üzücü olduğunu söyledi.

Horner, "O, pistteki en iyi isimlerden birisi. O kesinlikle yetenekli bir pilot. Umarım Formula 1'de bir koltuk bulur ve mojosunu yeniden bulur."

"Bizim için yarıştığı dönemde 2018'de %50 güçle Monako'yu kazanması gibi çıkardığı bazı yarışlara bakarsanız, o bazı harika performanslar sergiledi."

"Seb'in yanında yarışırken, takıma ilk geldiği sene nasıl performans sergilediğini, ayrıca Max'e ne kadar yakın olduğunu düşünmeniz gerek."

"Bu yüzden açıkçası bunlar onun için çok zor ancak umarım gelecekte bir şeyler bulabilir." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, kicks up some sparks Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, Red Bull'da Verstappen'in takım arkadaşı olarak geçirdiği üç sezonda ona yakın olmayı başarmıştı ancak Horner, Ricciardo'nun artık aynı seviyede performans gösterdiğini düşünmüyor.

Horner, "Onların ne kadar yakın olduklarını gördük. Max, Daniel takımdan ayrılmasından sonra daha da gelişti. Ancak Daniel, gününde onun yanında oluyordu. Bazı harika performanslar sergilemişti ve onun takımdan ayrıldığını gördüğümüz için üzülmüştük."

"O günden sonra güveni baltalandı. Onu podyumlarda shoey yaparken görmeye, büyük gülümsemelerle ortalığı karıştırmasına alışmıştık. Artık bunları görmüyoruz."

"Umarım kariyerine devam edebilmek için bir fırsat bulur çünkü onun Formula 1'de olması, şampiyonada olmamasından daha iyi olur." dedi.

Alpine takımının Oscar Piastri ile yaşadığı anlaşmazlık için ise Horner, "Renault ve Alpine onun kariyerine yatırım yaptıysa, gençlere gelecek için yatırım yaparsınız ve bu durumda bir sadakat olmalı."

"Sözleşmeler açısından açıkçası neler oluyor bilmiyorum ancak onun gelecek sene Alpine için sürmek zorunda olmadığını düşündüğü bir pozisyonda olması, açıkçası bir şeylerin doğru olmadığını gösteriyor."

"Umarım bu sorun çözülür. O da bir başka harika genç yetenek. Formula 4 ve Formula Renault'da Arden adına yarışmıştı, bu yüzden onu çok iyi tanıyorum. O, gridde olması gereken harika bir yetenek."

"Onun yarışması sürecinde muhtemelen olması gerekenden biraz fazla dağınıklık oldu." dedi.