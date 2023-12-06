Horner: "Rekabetimiz büyük fakat Susie ve Toto'yu biz şikayet etmedik"

FIA, salı günü bir takım patronu ile FOM çalışanı arasında gizli bilgilerin aktarıldığına ilişkin "çıkar çatışması" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

FIA isim vermese de, bu kişilerin Toto ve F1 Academy CEO'su Susie Wolff olduğu anlaşıldı.

FIA, soruşturmanın BusinessF1 dergisindeki bir makaleye atıfta bulunan spekülasyonlar nedeniyle başlatıldığını doğrularken, FIA'ya yakın kaynaklar takım patronlarından bu yönde şikayetler geldiğini belirtmişlerdi.

Ancak bugün tüm F1 takımları, ortak bir bildiri yayınlayarak şikayette bulunmadıklarını duyurdular.

Red Bull takım patronu Christian Horner da bu bildiri yayınlanmadan kısa bir süre önce, Red Bull'un bu yönde hiçbir talebi olmadığını açıkladı.

Horner, Sky'a "Bakın pistte büyük bir rekabetimiz var ama Susie, Toto ya da Mercedes hakkında FIA'ya herhangi bir resmi şikayette bulunmadık."

"Aslında Red Bull, başlangıcından bu yana Formula 1 Academy'e en çok dahil olan takımdı. Red Bull'un sahip olduğu iki takımla, seride üç farklı araca sahip olacağız, bu nedenle Formula 1 Academy'de harika bir iş çıkaran Susie ile yakın şekilde çalışıyoruz."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

"Sanırım dün gece yapılan açıklamaya biz de diğerleri gibi oldukça şaşırdık fakat bu kesinlikle Red Bull tarafından başlatılmadı ya da bizim tarafımızdan gelen bir talep olmadı." dedi.

Bunun arkasında Red Bull'un olmadığını doğrulaması istendiğinde Horner, "Dediğim gibi, FIA'ya ya da FOM'a herhangi bir resmi şikâyette ya da talepte bulunmadık."

"Formula 1 Academy'de Susie ile yakından çalışıyoruz. Academy'ye 2024 için üç araçla katılacak tek takım ya da tek grup biziz. Susie burada harika bir iş çıkarıyor. Bu konuda kesinlikle heyecanlıyız."

"Fakat diğerleri adına konuşamam. Bu FIA'nın meselesi. Bu adımı onlar attılar ama dediğim gibi kesinlikle Red Bull ile ilgisi yok." dedi.

Ardından Toto ile yeniden dost olup olmadıklarıyla ilgili bir soru üzerine Horner, "Aramızda her zaman bir saygı olması gerektiğini düşünüyorum."

"Mercedes'in sporu domine ettiği dönemde başardıkları olağanüstüydü ve hâlâ inanılmaz güçlü bir takımları var."

"Yani aramızda her zaman bir saygı olmalı. Yarışın pistte kalması gerekiyor. " dedi.

Yine de Horner, Mercedes'in güçlenmesini istemediğini söyleyerek bir de espri yaptı.

İddialara verilen yanıtın neredeyse eşi benzeri görülmemiş şekilde birliktelik göstermesi, uyum departmanını devreye sokma kararına neyin yol konusunda resmi bir açıklama yapılmasına neden olacak gibi görünüyor.

Dolayısıyla yakında FIA'nın daha kapsamlı bir açıklama yapması çok muhtemel.