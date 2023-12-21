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Horner, Red Bull'un yeni rüzgar tüneli inşaatının başlangıç tarihini açıkladı

Christian Horner, Red Bull'un yapımına başlamak üzere olduğu yeni rüzgar tünelinde tasarlanan ilk aracın 2027'de piste çıkacağını açıkladı.

Editör Burak Yasul
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Red Bull Racing wind tunnel

Red Bull şu anda Bedford'da, genel merkezlerine 20 mil uzaklıktaki eski bir Kraliyet Hava Kuvvetleri tesisini kullanıyor. Ancak burası İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra inşa edildiği için oldukça eskimiş durumda. Takım kendi tesisini inşa etmek istiyor.

Red Bull ekim ayında planlama izni başvurularını geri çekti. Ancak 2024 yılındaki inşaat öncesinde yeni bir başvuru yapmayı planlıyorlar.

Red Bull Milton Keynes üssünü tek merkez noktası haline getirmek istiyor. Rüzgar tünelini fabrikaya ve yeni oluşturulan güç ünitesi bölümü Red Bull Powertrains'e katmayı planlıyor.

Ancak bunu yapmak sadece para değil planlama da gerektiriyor ve takım patronu Horner bunun hızlı bir şey olmayacağını söyledi.

Horner, "Rüzgâr tünellerinin geleceğe ait bir şey olmasıyla ilgili yönetmeliklerin bir cilvesi olarak, zamana ayak uydurmak ve yeni bir rüzgâr tüneline yatırım yapmak zorunda kaldık. İnşaat 2024 yılı içinde başlayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Sezon içinde tanıtmak istemezsiniz, o yıl için bir tünel belirlemeniz gerekir, bu yüzden muhtemelen 2027 aracını yapmak için olacak." dedi.

Horner'ın ekibi 2024'te yine en küçük rüzgar tüneli tesisine sahip olacak. Ancak bu yılın aksine, bütçe sınırının altına düştükleri için geçen sene aldıkları rüzgar tüneli cezasından kurtulmuş durumdalar.

Ancak Horner, rakiplerine kıyasla çok az zamanları olduğu için rüzgar tünelini nasıl kullanacakları konusunda akıllı davranmaları gerektiğini söyledi.

Horner, "Ekim ayında cezayı çektiğimiz için tesisi kullanma süremiz biraz arttı. Bu da %7 daha fazla zaman kazandırdı. Ama yine de bu diğer rakiplerden %8 daha az. Düzenlemelerin gereği böyle işte."

"Özellikle de Soğuk Savaş döneminden kalma ve özellikle soğuk havalarda, ki Birleşik Krallık'ta bu durum biraz sık yaşanır, pek de verimli olmayan rüzgar tünelimiz için çok ama çok seçici olmamız gerekiyor. İşte bu noktada ekip, gelişimimizi nereye yönlendireceğimiz konusunda gerçekten seçici davranarak çok başarılı oldu." dedi.

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