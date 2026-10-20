Formula 1

Horner: "Red Bull'un motorunu sıfırdan geliştirmek korkutucuydu"

Christian Horner, Red Bull'un Ford ortaklığıyla sıfırdan geliştirdiği güç ünitesinin ilk sezonunda yarış galibiyetleri kazanmasını değerlendirdi.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Eki 2026 11:45

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Christian Horner, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Christian Horner, 2025 Britanya Grand Prix'sinin ardından Milton Keynes merkezli takımdaki görevinden alındı. Kötü sonuçlar ve tartışmaların ardından İngiliz ismin yerini, o dönemde Red Bull'un kardeş takımı RB F1'in başında bulunan Laurent Mekies aldı.

Bununla birlikte Horner, Honda'nın şampiyonadan çekilmesinin ardından Red Bull'un Ford ile güç ünitesi geliştirme ortaklığını yönetmişti.

Ford ortaklığıyla geliştirilen güç ünitesi bu sezon ilk kez piste çıktı ve FIA tarafından içten yanmalı motorlar arasında referans noktası olarak nitelendirildi. Max Verstappen de Sepang'da motorun ilk galibiyetini elde ederken Singapur'da bir zafer daha kazandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Motorsport.com'a güç ünitesi projesinin başarısı hakkında konuşan Horner, "Bu, muhtemelen Red Bull'da geçirdiğim süre boyunca karşılaştığım en büyük mücadeleydi çünkü her şeye sıfırdan başladık. Ortada hiçbir şey yoktu, tamamen yeni bir girişimdi."

"Motorun ulaştığı kilometre taşlarını görmek, bir üretim tesisi kurmak, pistonları üretmek ve silindirleri metal bloklardan işlemek inanılmazdı. Bu projeye ne kadar büyük bir bağlılık gösterildiğini görmek etkileyiciydi."

"Çünkü motor üretme konusunda hiçbir deneyimimiz yoktu. Bu yüzden son derece korkutucu bir süreçti."

"Motorun ilk sezonundaki 16. yarışında galibiyet elde ettiğini görmek bana büyük gurur veriyor. İnsanlarla, yaptıklarıyla ve başardıklarıyla muazzam bir gurur duyuyorum."

"Çünkü özellikle spor tarihinin en karmaşık motor kuralları altında, bir motoru sıfırdan geliştirmenin ne kadar zor olduğunu hafife almak kolay. Üstelik bunu, çok daha fazla deneyime sahip takımları ve üreticileri geride bırakarak başarmak gerçekten önemli." yorumlarında bulundu.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen: "COTA'daki tümsekler için yeni bir omurgaya ihtiyacım olabilir!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Alex Harrington





Norris'in takımı 'LN4 Fusion', F2 gridine katılmak istiyor



Formula 1



Formula 1 2 g



Norris'in takımı 'LN4 Fusion', F2 gridine katılmak istiyor





Williams'ın özel 'Doomsday' tasarımı ABD Grand Prix'sinde sergilenecek



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



4 g



Williams'ın özel 'Doomsday' tasarımı ABD Grand Prix'sinde sergilenecek





Hamilton'dan hayranlarına mesaj: "Bir sonraki yarışa güçlü bir şekilde döneceğim"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



7 g



Hamilton'dan hayranlarına mesaj: "Bir sonraki yarışa güçlü bir şekilde döneceğim"

Daha fazlası

Christian Horner





Horner: "Red Bull'dan gönderildiğim dönem 'çok acı vericiydi'"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



6 g



Horner: "Red Bull'dan gönderildiğim dönem 'çok acı vericiydi'"





Horner, yeni anı kitabı için İngiltere turuna çıkacak



Formula 1



Formula 1



Hollanda GP



2 ay



Horner, yeni anı kitabı için İngiltere turuna çıkacak





Horner'dan Red Bull ve Mercedes'in kurallarda 'açık bulduğu' iddiasına yanıt: "F1, sınırları zorlamakla ilgilidir"



Formula 1



Formula 1 8 ay



Horner'dan Red Bull ve Mercedes'in kurallarda 'açık bulduğu' iddiasına yanıt: "F1, sınırları zorlamakla ilgilidir"

Daha fazlası

Red Bull Racing





Red Bull, yarış stratejisinde yapay zekayı nasıl kullanıyor?



Formula 1



Formula 1 1 g



Red Bull, yarış stratejisinde yapay zekayı nasıl kullanıyor?





Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"



Formula 1



Formula 1 3 g



Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"





Marko: "Horner'ın iddialarını olabildiğince görmezden geliyorum"



Formula 1



Formula 1 4 g



Marko: "Horner'ın iddialarını olabildiğince görmezden geliyorum"

Son Haberler





Lewis Hamilton'ın 'özel tribünü' Las Vegas GP'ye geri dönüyor



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Lewis Hamilton'ın 'özel tribünü' Las Vegas GP'ye geri dönüyor





Honda: "ADUO güncellemesi motorun sürüş karakterini bozdu"



Formula 1



F1 Formula 1 2 s



Honda: "ADUO güncellemesi motorun sürüş karakterini bozdu"





Perez: "2026, hiç şüphesiz en iyi sezonlarımdan biri oldu"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



3 s



Perez: "2026, hiç şüphesiz en iyi sezonlarımdan biri oldu"





Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun kalanında yarışamayacak!



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



4 s



Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun kalanında yarışamayacak!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol