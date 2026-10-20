Formula 1
Horner: "Red Bull'un motorunu sıfırdan geliştirmek korkutucuydu"
Christian Horner, Red Bull'un Ford ortaklığıyla sıfırdan geliştirdiği güç ünitesinin ilk sezonunda yarış galibiyetleri kazanmasını değerlendirdi.
Alex Harrington Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Eki 2026 11:45
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Christian Horner, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Christian Horner, 2025 Britanya Grand Prix'sinin ardından Milton Keynes merkezli takımdaki görevinden alındı. Kötü sonuçlar ve tartışmaların ardından İngiliz ismin yerini, o dönemde Red Bull'un kardeş takımı RB F1'in başında bulunan Laurent Mekies aldı.
Bununla birlikte Horner, Honda'nın şampiyonadan çekilmesinin ardından Red Bull'un Ford ile güç ünitesi geliştirme ortaklığını yönetmişti.
Ford ortaklığıyla geliştirilen güç ünitesi bu sezon ilk kez piste çıktı ve FIA tarafından içten yanmalı motorlar arasında referans noktası olarak nitelendirildi. Max Verstappen de Sepang'da motorun ilk galibiyetini elde ederken Singapur'da bir zafer daha kazandı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Motorsport.com'a güç ünitesi projesinin başarısı hakkında konuşan Horner, "Bu, muhtemelen Red Bull'da geçirdiğim süre boyunca karşılaştığım en büyük mücadeleydi çünkü her şeye sıfırdan başladık. Ortada hiçbir şey yoktu, tamamen yeni bir girişimdi."
"Motorun ulaştığı kilometre taşlarını görmek, bir üretim tesisi kurmak, pistonları üretmek ve silindirleri metal bloklardan işlemek inanılmazdı. Bu projeye ne kadar büyük bir bağlılık gösterildiğini görmek etkileyiciydi."
"Çünkü motor üretme konusunda hiçbir deneyimimiz yoktu. Bu yüzden son derece korkutucu bir süreçti."
"Motorun ilk sezonundaki 16. yarışında galibiyet elde ettiğini görmek bana büyük gurur veriyor. İnsanlarla, yaptıklarıyla ve başardıklarıyla muazzam bir gurur duyuyorum."
"Çünkü özellikle spor tarihinin en karmaşık motor kuralları altında, bir motoru sıfırdan geliştirmenin ne kadar zor olduğunu hafife almak kolay. Üstelik bunu, çok daha fazla deneyime sahip takımları ve üreticileri geride bırakarak başarmak gerçekten önemli." yorumlarında bulundu.
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- Motorsport.com Ekibi
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