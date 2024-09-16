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Formula 1 Azerbaycan GP

Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin dinamiğini değiştiriyor"

Christian Horner Red Bull'un atağa geçmesi gerektiğini söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull patronu Christian Horner, Formula 1 şampiyonluk mücadelesinde liderliği kaybetmenin “dinamikleri değiştirdiğini” ve takımın “her şeyini ortaya koyacağını” söyledi.

Takım, Sergio Perez'in podyum mücadelesi sırasında Carlos Sainz ile yaşadığı çarpışma ve Max Verstappen'in zor bir yarış geçirerek beşinci sırada tamamlaması nedeniyle zor bir hafta sonu geçirdi.

Oscar Piastri'nin zaferi ve Lando Norris'in dördüncü sıradaki bitirişi ile McLaren, 476 puanla şampiyonada liderliğe yükselirken Red Bull 456 puanla ikinci sıraya geriledi.

Horner, “Bugün takımlar klasmanında büyük bir darbe aldık.”

“Şu anda 20 puan farkımız var, bu yüzden atak yapmalıyız.”

“Ve hala önümüzde yedi yarış, üç sprint yarışı var. Kapmak için çok fazla puan var ve birçok farklı pist geliyor. Yani her şey bitmiş değil.”

“Çok zorluyoruz. Artık savunma yapmıyoruz, kovalıyoruz. Bu da dinamiği yeniden değiştiriyor ve her şeyimizi ortaya koyacağız.” dedi.

“Özellikle Lando'nun sıralama turlarından aldığı sonuçtan sonra bugün onu yenememiş olmamız hayal kırıklığı yarattı ama neyse ki büyük puanlar alamadı. Ancak öğrendiklerimizin üzerine bir şeyler koymalıyız ve daha yapacak çok yarış var.”

Takım, Bakü'de RB20'yi zemin güncellemesiyle geliştirdi ve Perez bu güncellemeden yararlanırken Verstappen, sıralamalarda yanlış bir ayar seçimi yaptı.

Horner, “Sanırım iki araç arasındaki farklılıkların ne olduğunu görmek için büyük bir otopsi yapılacak, ki bu farklılıkların oldukça ince olduğu ortada.”

“Ama bugün Max, Checo kadar rahat değildi. Açıkçası bunun nedenini anlamak için bu konuya girmemiz gerekiyor.”

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Bence bu hafta sonunun olumlu yanlarını ele alırsak, Sergio yarış boyunca zafer için mücadele etti. Bence bunun üzerine bir şeyler inşa edebilir ve daha fazla performans elde edebilirsek Singapur'da rekabetçi olmamamız için hiçbir neden yok.” diye ekledi.

Horner, Perez'in ilk üçe girme şansını elinden alan kaza için Sainz'i suçladı.

“Sinir bozucu çünkü Checo'nun en azından podyumda olması gerekirdi.”

“Podyumda olması gerekirdi, en azından üçüncü sırada. Hatta bence o yarışı kazanabilirdi. Ama önce Alex Albon'un, sonra Lando'nun arkasında vakit kaybetti.”

“Lando Oscar’ı destekledi ve bu da Oscar'ın pist pozisyonunu korumasını sağladı. Sanırım bu olmasaydı Oscar'ın önünde olacaktık ve o da Leclerc'i geçecekti ve iyi olacaktı. Yani, son derece sinir bozucu.”

“Olayı birkaç kez izledim ve duvarı ve pistin sağ tarafındaki beyaz çizgiyi referans alırsanız Carlos'u oldukça net bir şekilde görebilirsiniz.”

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