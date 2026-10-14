Formula 1 Singapur GP

Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”

Eski Red Bull Takım Patronu Christian Horner, takımın kendi motoruyla kazandığı Grand Prix zaferine pistte şahitlik edemediği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 12:30

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2025 Britanya Grand Prix'sinin ardından 20 yıllık görevi sona eren Christian Horner, Honda'nın spordan çekilme kararı sonrası hayata geçirdiği Red Bull Powertrains (RBPT) ve Ford ortaklığının ilk meyvesini vermesinden gurur duyuyor.

2026 yeni teknik düzenlemeleriyle bu sezon ilk kez piste çıkan RBPT-Ford güç ünitesi, Max Verstappen'in Malezya'da kazandığı zaferle F1'deki ilk birinciliğine ulaştı.

Christian Horner, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Pistte olamamanın burukluğunu yaşayan Horner, The Guardian'a yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi: "Takımın kendi motorunun o ilk zaferini yerinde görme fırsatını yakalayamadığım için özellikle canım yandı ve hak ettiğim bir şey elimden alınmış gibi hissettim.”

“Yine de bu başarının herkes için ne anlama geldiğini görmek ve podyuma Powertrains temsilcisini çıkardıklarını izlemek bana büyük bir gurur verdi.”

“Takımdan mesajlar aldım ve yarıştan sonra Max'e mesaj attım. Kendisi son derece yüce gönüllü bir cevap verdi. O motorun kazandığını görmek tarihi bir andı.”

“Bu durum bana doğru insanları, doğru kültür ve gerekli araçlarla bir araya getirdiğinizde her şeyin mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Artık Red Bull'da birlikte çalışmamalarına rağmen Max Verstappen ile düzenli olarak görüştüklerini belirten Horner'ın ardından, Hollandalı pilot da Silverstone'da yaptığı açıklamada "Christian ile neredeyse her hafta konuşuyorum" diyerek aralarındaki güçlü bağı doğrulamıştı.

Malezya'da ilk motorla kazanılan zaferinin ardından formunu koruyan Verstappen, Singapur GP'sinde de hem sprint yarışını hem de ana yarışı kazanarak takımın ilk motoruyla üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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