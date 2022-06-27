Horner, Red Bull'un güncelleme planlarını açıkladı

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RB18, sezonun dokuz yarışından yedisini kazanarak şimdiye kadar gridin en hızlısı oldu. Horner, önümüzdeki dört yarış için önemli bir gelişim yapılmayacağını açıkladı.

Red Bull'un kayda değer bir güncelleme paketi getirip getirmeyeceği sorulan Horner, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Büyük bir güncelleme geleceğini söyleyemem."

"Oldukça makul bir gelişim yapacağız, ömrünün sonuna gelen parçaların yerine yenileri gelecek. Yani önceki yıllarda gördüğünüze göre çok farklı bir gelişim türü olacak."

Horner, bir kez daha FIA'nın bütçe sınırını artırmasından bahsetti.

"Hiç kimse bu enflasyonu tahmin edemezdi."

"Belki de bunun hakkında en çok konuşan kişi benim ama en büyük problem bizde değil."

"Mercedes, kendi grubunda bizden daha fazla insan çalıştırıyor ve maaşları daha yüksek. Ferrari de yüksek maliyeti olan başka bir takım."

"Başlangıçta sınırın daha aşağıda olmasını isteyen orta grup takımlarının da bütçeyi aşabileceğini duyduğunuzda, maliyete en büyük etkisi olan şeyin gelişim olmadığını anlıyorsunuz."

"Bu sadece yarışlar, kargo, enerji ve tedarik parçaların inanılmaz bir seviyeye ulaşan maliyetinden kaynaklanıyor."

Takım patronu, F1'in artan gelirinin, bütçe sınırın artırılmasını daha da haklı çıkardığını da sözlerine ekledi.

Horner, "Bu uygulamada sağduyulu olmamız gerekiyor çünkü çok daha kötüye gidebilir."

"Formula 1'in yaptığı anlaşmalarla gelirin büyük ölçüde arttığını görüyoruz. Şampiyonadaki son takım dahi maliyetinin yarısından fazlasını spordan elde ettiği gelirle karşılıyor. Yani bu nakit problemi değil. Muhasebe ve düzenleme sorunu." dedi