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Horner: "Red Bull'un güç ünitesi projesinde kat etmesi gereken uzun bir yol var"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull'un güç ünitesi projesinde doğru yolda olduğuna inanıyor fakat yapılması gereke

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Honda'nın 2020'de Formula 1'den ayrılmasıyla Red Bull Racing'in yeni bir motor tedarikçisi araması gerekecek gibi görünüyordu fakat takım, 2025 sonuna kadar Honda motorunu kullanabilmek için Japon üreticiyle anlaşmaya vardı.

İki taraf 2026'dan itibaren yollarını tamamen ayıracak. Aston Martin o yıldan itibaren Honda'ya katılacak ve Red Bull da Ford ile beraber kendi güç ünitesini geliştirecek.

Şimdilik takımların odak noktası 2024 sezonu olsa da Red Bull takım patronu Christian Horner şimdiden 2026'ya da bakıyor.

İngiliz patron, PlanetF1'e verdiği demeçte, "RB22'nin arkasına güç ünitesini koymamıza sadece 24 ay kaldı."

"Bu, güç ünitesinde dünyasında çok uzun bir zaman değil, bu yüzden çok kısa bir süre içinde yapacak çok işimiz var."

"Fakat doğru insanlara sahip olduğumuzdan ve bunu başarabileceğimizden eminim." dedi.

Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında

Motor tedarikçileri (Audi, Ferrari, Honda, Mercedes, Renault ve Red Bull-Ford) motor kurallarının önemli ölçüde değişeceği 2026 yılı için şimdiden yoğun şekilde çalışıyorlar.

Değişiklikler arasında MGU-H'nin kaldırılması ve motorda elektrik gücüne ağırlık verilmesi de yer alıyor.

Peki Red Bull Powertrains şu anda gelişim konusunda ne kadar ilerlemiş durumda?

Horner, "Henüz ayrıntılara girmiyoruz fakat doğru yoldayız. Önümüzde gitmemiz gereken uzun bir yol ve kat etmemiz gereken çok mesafe var."

"Onlarca yıllık deneyime sahip üreticilerle karşı karşıyayız."

"Red Bull projesi 30 ay önce henüz emekleme aşamasındaydı. Dolayısıyla on üç ayda başardıklarımız olağanüstü." dedi.

Red Bull'un kendi motorunu üretmesi elbette büyük bir risk. Çünkü bu sürecin sonunda yeterince rekabetçi olamayabilirler veya dayanıklılık sorunları hat safhada olabilir.

Horner, "Herkes rekabetçi olmak istiyor. Bu büyük ve cesur bir girişim. Fakat bunun şirketin geleceği için doğru yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

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