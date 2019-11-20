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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Red Bull'un getirdiği baskının kalkması, Gasly'i rahatlattı"

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Horner: "Red Bull'un getirdiği baskının kalkması, Gasly'i rahatlattı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Kas 2019 13:30

Christian Horner'a göre Red Bull'daki yoğun baskıdan kurtulması, Pierre Gasly'nin performansının artmasına yardım etti.

Fransız sürücü, Formula 1 kariyerindeki ilk podyumu, Max Verstappen'in gerisinde ikinci olduğu Brezilya Grand Prix'sinde aldı ve son yarışlardaki güçlü performanslarına bir yenisini daha ekledi.

Yaz tatilinden sonra Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderilen Gasly, sezonun ilk yarısının aksine çok iyi bir dönüş yapmayı başardı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Gasly'nin artık eskisi kadar yoğun bir baskı hissetmediğini ve bunun artan performansındaki en büyük etkenlerden birisi olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Pierre'in değiştiğini düşünüyorum, benimseme şekli değişti."

"Önünde iki seçenek vardı; ya tüm bu olanlar karşısında karamsar olabilir ve moralini bozabilirdi, ya da hâlâ Formula 1'de olduğu ve Red Bull'un hâlâ ona inandığı için minnettar olabilirdi. Bence duruma karşı çıkmak yerine bunu benimsedi."

"Hatta neredeyse onun için bir rahatlama bile oldu çünkü F1'de baskı sadece artar. Sezona iki kaza yaptıktan sonra başladı ve o zaman onun için oldukça zorlu yarışlar vardı. Ayrıca siz (medya) çocuklar, rahatlamasına izin vermiyorsunuz."

"Bu yüzden de baskı sadece arttı ve bence onu bu baskıdan uzaklaştırmak en doğrusuydu. Toro Rosso'da kendine olan güvenini tekrar bulması güzeldi." dedi.

Horner, Gasly'nin güçlü performansını sürdürmesi halinde yeniden ana takıma dönme ihtimali olacağını söyledi.

"Eğer Pierre'in bizim için iyi bir aday olduğuna inanmasaydık, o zaman onunla olan sözleşmeyi bozabilirdik. Ama yeteneklerine hâlâ çok inanıyoruz ve bu yüzden onu grup içerisinde tutmaya devam ettik."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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