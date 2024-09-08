Horner, Red Bull'un geliştirme araçlarına neden güvenemediğini açıkladı
Christian Horner, Red Bull uçurumun kenarına yaklaşırken, takımın şu anda geliştirme “araçlarına” duyduğu “güven” eksikliğinin altını çizdi.
Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, pit duvarında otururken pit şeridine bakıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Christian Horner, rüzgar tüneli bulgularını pist performansıyla ilişkilendirmekte zorlanan Red Bull'un araçlarına duyduğu güven eksikliğini ortaya koydu.
Takım müdürü, Milton Keynes takımının içinde bulunduğu geliştirme çukurundan çıkmak için ağırlıklı olarak “pist verilerine ve geçmiş deneyimlere” güvenmeye geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.
Max Verstappen ve Sergio Perez'in sırasıyla altıncı ve sekizinci olarak tamamladığı İtalya Grand Prix'si, Red Bull'un RB20'sindeki sorunları gözler önüne serdi.
Horner, formdaki şaşırtıcı düşüşü açıklamak için geçen sezonki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine ve bir önceki araç olan RB19'a kadar uzanan kavramsal sorunlara işaret etti.
Kış boyunca ve iki araç arasında gözle görülür derecede ciddi gelişmeler olsa da sorunlar devam etti ve son güncellemeler “bağlantısız ön ve arka” arasındaki denge sorunlarını daha da kötüleştirdi.
Bu konu hakkında medyaya konuşan Horner, “Eğer araştırırsanız, yılın başlarında, yarışları 20 saniye farkla kazandığımız zamanlarda bile bu sorunlardan bazılarının olduğunu görürsünüz.”
“Son güncellemeler araca yük bindirirken, ön ve arka taraftaki bağlantıları kopardı.”
“Bunu görebiliyoruz. Rüzgar tünelimiz bunu söylemiyor ama pist bunu söylüyor.”
“Önemli olan bunun üstesinden gelmek, çünkü böyle bir durumla karşılaştığınızda araçlarınıza güvenemezsiniz, bu yüzden pist verilerine ve önceki deneyimlere geri dönmeniz gerekir.” dedi.
Red Bull'un sezonunu kurtarmak için "şu an çok önemli"
Horner önümüzdeki haftaların Red Bull'un sezonu ve RB20'de giderek daha fazla yerleşik hale gelen bazı sorunları en iyi şekilde nasıl çözebileceği açısından “çok önemli” olacağına inanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ancak Singapur ile bu yılki Austin yarışı arasında üç haftalık bir ara olmasına rağmen, Horner takımın sorunu tamamen çözmeyebileceği konusunda uyarıda bulundu.
McLaren, Takımlar Sıralamasında son şampiyonun sadece sekiz puan gerisinde ve Monza'daki felaket hafta sonunun ardından Verstappen'in pilotlar tacı Lando Norris tarafından giderek daha fazla tehdit altında görünüyor.
Horner, “En önemli şey sorunu anlamaktır.”
“Ve sonra, belki tüm sorunu çözmek için değil ama bir kısmını ele almak için getirilebilecek bazı düzeltmeler olduğunu düşünüyorum.”
“Bakü ve Singapur'dan önce zamanımız var ve sonra Singapur ve Austin arasında çalışabileceğimiz başka bir mini molamız var, bu yüzden şimdi bu zaman çok önemli.” diye ekledi.
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