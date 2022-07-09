Horner: "Red Bull'un esnek taban kullandığı iddiaları tamamen saçmalık"

Haberi dinle

Formula 1 padokunda bazı takımların esnek taban kullandığı iddiası uzun zamandır tartışılıyor. Konu ilk olarak İngiltere GP öncesinde FIA ​​tarafından yayınlanan teknik direktifle kamuoyuna duyuruldu.

Teknik direktifte FIA'nın dalgalanma ve zıplamayı ölçmek için bir aero salınım metriği ve AOM sistemini nasıl kullanacağına dair bilgilere de yer verildi.

Yeni kurallar, İngiltere ve Avusturya'daki iki "araştırma" yarışının ardından Fransa GP'de uygulanacaktı ancak F1 Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından direktif yaz arasından sonraki ilk yarış olan Belçika GP'ye kadar erteleneceği duyuruldu.

Bu süreçte teknik danışma komitesi, direktifteki ifadelerle alakalı daha fazla görüşme yapılacak.

Mercedes patronu Toto Wolff, direktifin başlangıçta planlandığı gibi Paul Ricard'da uygulanması taraftarı gibi görünüyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Wolff, "Bunun hemen gerçekleşmesini isterdim çünkü performans üzerinde etkisi olabilir." dedi.

Daha önce de Sky'a konuşan Wolff, bazı takımların taban esnekliğinden yararlandığını dile getirmişti.

"Öyle olduğunu düşünüyorum. Belli takımların tabanlarındaki plakaları tam olarak göremedim. Rakiplerimize bakıyoruz."

"Teknik direktifin biraz daha erken uygulanmasını isterdim ama durum bu. Spa'da artık bunu görmeyeceğiz.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fakat Horner, teknik direktifin birincil odak noktasının, Red Bull rakipleri kadar zarar görmediği dalgalanma seviyesi olduğunu söyledi.

Horner Sky F1'e verdiği demeçte, "Teknik direktif bazı araçların zorlandığı zıplama ve dalgalanma seviyesine odaklanmış durumda."

“Bunun için doğru forum olan teknik çalışma grubunda daha fazla görüşme yapılması gerekiyor."

"Silverstone'a baktığımızda hiçbir aracın dalgalanmadan gerçek anlamda etkilenmediğini gördük. Sorulması gereken soru şu: Aracının güvenli olduğundan emin olmak katılımcının mı görevi yoksa katılımcının aracını güvenli şekilde kullanmasını sağlamak FIA'nın mı görevi?" dedi.

Wolff'un taban esnekliğiyle ilgili iddiası sorulduğunda Horner, "Bu, tamamen saçmalık. Kelimenin tam anlamıyla çöp."

"Belki de şu anda etrafında olan araçlardan bahsediyordur, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama tabanımızla ilgili kesinlikle hiçbir sorun veya endişem yok.” dedi.

Red Bull Racing'in baş mühendisi Paul Monaghan, Milton Keynes merkezli ekibin de teknik direktiflere uyması gerektiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Monaghan, "Bunu görmezden gelebileceğimizi sanmıyorum, bunu yapmak muhtemelen bizim açımızdan biraz saflık olur."

“Bazı yeni kısıtlamalar uygulanıyor. Silverstone'dan gelen verileri daha yeni aldık, yani kendi yorumlamamızın FIA ile kıyaslandığında nasıl olduğunu görmemiz gerekiyor."

"Önce bunu yapacağız. Diğerlerinden daha iyi olup olmadığımızı yargılamak bize düşmez."

"Kontrol edebileceğimiz tek şey kendi araçlarımız. FIA'nın kriterlerine uyar, benimser ve bunları yerine getirirsek, bu bizim lehimize olur. Bizim için işin kilit noktası, eğer değişiklik yapılması gerekiyorsa ve bunlar bize performansa mâl oluyorsa, bu kaybı en aza indirmek olacak."

"Eğer değilse, o zaman yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeli ve aracı olabildiğince hızlı tutmalıyız." dedi.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton da yeni direktifin ekibi üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşünmüyor.

Egginton, "Şu anda metrik konusunda rahat olduğumuzu düşünüyoruz."

"Onu takip ediyoruz fakat teknik direktifin gereksinimlerini karşılamak için fiziksel olarak araç üzerinde yapmamız gerekenler konusunda bizim için büyük bir alarm zili çalmıyor."

"Birkaç küçük ayrıntıdan ibaret fakat detay vermeyeceğim." dedi.