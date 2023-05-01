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Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Christian Horner ve Red Bull Bakü'de duble yapmayı başardı fakat rakipleriyle aralarındaki farkın azalmasından memnun değiller.

Szántó Dániel
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Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Bakü'de Red Bull'un hakimiyeti devam etti; hem cumartesi günkü sprint yarışını hem de pazar günkü ana yarışı kazandılar. Bu kez Ferrari'nin önünde duble yaptılar.

Ancak sürpriz şekilde podyumun zirvesinde kutlama yapan Verstappen değil Perez oldu ve şampiyonada iki sürücü arasındaki puan farkı da kapandı.

Beklentilerin aksine, Red Bull ile gridin geri kalanı arasındaki fark da beklendiği kadar büyük değildi. Hatta Charles Leclerc gerçekleştirilen iki sıralama turlarında da Red Bull sürücülerini mağlup etti.

Bu da Red Bull için tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor çünkü yakında diğer takımlar güncelleme getirmeye başlayacak ve o zaman durum tamamen değişebilir.

Christian Horner bu durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek sezonun uzun olduğunu ve eğer gelişemezlerse, geriye düşebileceklerini söyledi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme after the Sprint race

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner yarıştan sonra şunları söyledi: "Şu anda şampiyonluk savaşında pilotlarımız var."

"Diğerleriyle aramızda belli bir fark var ama daha önümüzde gidilecek 19 yarış, beş sprint yarışı var."

"Yani önümüzde çok fazla yarış ve çok farklı pistler var.  Bu yüzden yıl boyunca iniş çıkışlar olabilir, dayanıklılık bence önemli bir faktör olacak."

"Bu hafta sonu bize arkamıza yaslanamayacağımızı net şekilde gösterdi."

"Şu anda Avrupa'ya dönmeden önce her iki sürücüyle de küçük bir avantaj oluşturmaya odaklandık. Çünkü Avrupa'ya döndüğümüzde, eminim ki büyük çaplı adımlar atılacak." 

"Tabii ki bu yıl gelişimiz kapasitemiz azaldı. Dolayısıyla odaklandığımız nokta bu; fark yaratmaya çalışmak."

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