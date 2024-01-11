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Horner: "Red Bull'un 2026 F1 motoru üzerinde 500 kişi çalışıyor"

Red Bull takım patronu Christian Horner, kendi motorlarını üretme fikrinin "cesurca" olduğunu kabul ediyor fakat projeye inanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner and Orlando Bloom at the podium ceremony

Red Bull, geçtiğimiz yıllarda büyük bir projeye imza atarak kendi güç ünitesini üretme kararı almıştı.

Avusturyalı ekip, Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından böyle bir yolu tercih etti çünkü fabrika takımı olmaması halinde şampiyon olabileceklerine inanmıyorlardı.

Fakat bunu yapmak pek de kolay değil çünkü Mercedes, Ferrari, Renault ve Audi gibi üreticiler, uzun yıllar boyunca kendi güç üniteleri üzerinde çalıştılar.

Fakat Red Bull, Ford ile ortaklık kurup, kendi fabrikasını inşa etti ve artık bu fabrikada 500 kişi 2026 motoru üzerinde çalışıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, kendi motorunu geliştirme ve üretme kararının cesur ve riskli bir karar olduğunu kabul ediyor.

Horner, Sky'a, "Ford'daki partnerlerimizle beraber, Birleşik Krallık'taki yeni bir motor kampüsü inşa ettik."

"Artık yeni bir fabrikamız, son teknoloji ekipmanlarımız ve 2026 motoru üzerinde çalışan 500 çalışanımız var."

"Mercedes, Ferrari, Honda, Renault ve Audi'ye karşı sıfırdan başlamak zorundayız."

"Cesur bir adım attığımızın farkındayız fakat uzun vadede bu kararın karşılığını alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB19 Las Vegas GP livery

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